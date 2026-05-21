Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantienen bloqueada la circulación en ambos sentidos de Circuito Interior, a la altura del Casco de Santo Tomás, lo que ha generado afectaciones viales en la zona y complicaciones para automovilistas y transporte público.

La protesta se realiza frente a las instalaciones del Casco de Santo Tomás, donde los manifestantes cerraron el paso vehicular tras señalar que no lograron establecer una mesa de diálogo con autoridades educativas para atender sus peticiones.

De acuerdo con los inconformes, la movilización busca presionar para obtener respuestas en torno a mejoras en materia educativa, además de otras demandas relacionadas con condiciones académicas y atención institucional.

Los manifestantes cerraron el paso vehicular tras señalar que no lograron establecer una mesa de diálogo con autoridades educativas. Foto: Especial

Lee también Sentencian a más de 20 años de prisión a hombre por ataque contra activista Natalia Lane en CDMX; deberá cubrir la reparación del daño

El cierre ha provocado congestionamiento en ambos sentidos de Circuito Interior, por lo que se recomienda a conductores evitar la zona y buscar rutas alternas mientras continúan las manifestaciones. Autoridades de tránsito mantienen seguimiento a la situación.

vr/cr