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En el periodo comprendido entre el 19 de abril al 19 de mayo de este año, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) levantaron 200 infracciones por invadir la ciclovía de Calzada de Tlalpan, la Gran Tenochtitlán.
De las 200 multas, 188 fueron por estacionarse en vía ciclista, 11 por circular en carriles exclusivos para ciclistas y una más a vehículos que conducen sobre la ciclovía, anunció la SSC.
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Lo anterior, luego de que se realizara el despliegue de elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito para salvaguardar la seguridad y proteger a ciclistas que transitan por las ciclovías de las 16 alcaldías.
Se informó que este tipo de revisiones se implementarán de manera aleatoria en las 16 alcaldías, con el objetivo de inhibir conductas que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios de las ciclovías, así como para fortalecer la seguridad vial de todas las personas usuarias de la vía pública.
LL
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