Renata Notni volvió a captar todas las miradas durante el Festival de Cannes con un look que apostó por la sofisticación absoluta. La actriz mexicana apareció con un vestido color marfil firmado por Mugler en la gala de la Global Gift Foundation, demostrando que menos puede ser mucho más cuando el diseño habla por sí solo.

Escote escultórico, espalda descubierta y glamour minimalista en un solo look. Foto: Instagram @rennotni

El vestido destaca por su silueta estructurada y arquitectónica, una de las características más reconocibles de la firma francesa. El diseño presenta un pronunciado escote 'off the shoulder' con volumen escultórico que rodea los hombros, creando un efecto dramático y elegante al mismo tiempo.

Uno de los detalles más llamativos fue la espalda completamente descubierta, elemento que aportó sensualidad sin perder sofisticación. La silueta ceñida al cuerpo estilizó la figura de Renata, mientras que el tono permitió que toda la atención se centrara en la construcción del vestido.

Al centro del escote, el diseño incorpora una aplicación floral en relieve tipo rosa, un detalle romántico que contrasta con la estética futurista y estructurada característica de Mugler.

Renata completa su look con joyas de Bulgari. Foto: Instagram @rennotni

Un beauty look limpio y elegante

Para complementar el vestido, Renata Notni apostó por un maquillaje en tonos naturales y luminosos. La piel se veía fresca y satinada, mientras que los ojos llevaron sombras suaves en tonos tierra y pestañas definidas que enmarcaban la mirada sin endurecerla.

Los labios en acabado nude rosado ayudaron a mantener la armonía del look completo, dejando que el vestido fuera el verdadero protagonista.

En cuanto al peinado, la actriz eligió un recogido pulido estilo 'sleek bun' con raya al centro, una elección clásica que permitió resaltar los hombros descubiertos y las líneas escultóricas del diseño.

Renata Notni conquistó Cannes con un vestido de Mugler. Foto: Instagram @rennotni

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La presencia de Renata Notni en Cannes continúa fortaleciendo su lugar dentro de la conversación internacional de moda y belleza. En los últimos años, la actriz mexicana se ha convertido en una de las figuras latinas más constantes dentro de las alfombras y eventos vinculados al festival, apostando por looks elegantes, minimalistas y alineados con las tendencias de alta costura.

Con este vestido de Mugler, Renata confirmó que el glamour clásico y las siluetas arquitectónicas siguen siendo una apuesta segura dentro del Festival de Cannes 2026.

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