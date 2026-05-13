El piloto de Williams Racing, Carlos Sainz Jr., y la modelo Rebecca Donaldson volvieron a convertirse en una de las parejas más comentadas del momento durante su aparición en el Festival Cannes 2026.

La pareja optó por looks negros. Foto: Instagram @rebeccadonaldson

La pareja desfiló por la alfombra roja con coordinados looks negros firmados por Giorgio Armani, apostando por una estética elegante, minimalista y clásica que contrastó con los estilismos mucho más dramáticos que suelen dominar Cannes.

Además de su aparición en el festival, ambos acudieron como invitados de L'Oréal Paris, firma que cada año reúne a distintas celebridades y embajadores internacionales durante uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo.

Así fuero los looks de Carlos Sainz y Rebecca Donaldson

Rebecca Donladson apostó por un vestido negro de cuello halter y espalda completamente descubierta, que aportó un aire sofisticado y mucho más sensual sin perder la elegancia clásica que caracteriza a la maison italiana.

Foto: Instagram @rebeccadonaldson

El diseño, firmado por Giorgio Armani, destaca por su caída y una silueta limpia que estilizó completamente su figura.

La modelo complementó el vestido con un peinado sleek pulido terminado en una trenza larga, maquillaje en tonos neutros y pendientes de diamantes que elevaron todavía más el look.

Por su parte, Carlos Sainz llevó un tuxedo negro de corte tradicional con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro, apostando por un look atemporal inspirado en el old Hollywood.

Foto: Instagram @carlossainz55

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El piloto mantuvo una estética sobria y elegante que combinó perfectamente con el minimalismo del look de Rebecca, logrando uno de los momentos de pareja más sofisticados de la alfombra roja.

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz demostraron que el "quiet luxury" continúa siendo una de las apuestas favoritas entre celebridades y figuras del mundo fashion.

Los tonos oscuros, las siluetas limpias y los diseños sin exceso de detalles siguen marcando tendencia dentro de las alfombras rojas más importantes del año.

Foto: Instagram @carlossainz55

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