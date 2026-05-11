Karla Díaz finalmente celebró su esperada boda religiosa con Daniel Dayz, luego de cinco años de matrimonio civil. La pareja eligió San Miguel de Allende como escenario para una celebración de varios días que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales bajo el nombre de “Pinky Boda”.

Karla, quien además de su trayectoria musical se ha consolidado como una de las conductoras digitales más populares gracias a su programa Pinky Promise, apostó por un look nupcial clásico, romántico y completamente dramático para caminar al altar.

Así fue el vestido de novia de Karla Díaz para su boda religiosa con Daniel Dayz. Foto: Instagram @karladiazof

El vestido de novia de Karla Díaz

Para su gran día, Karla Díaz llevó no uno, sino tres vestidos creados por Benito Santos, aunque el diseño principal de la ceremonia religiosa fue el que robó todas las miradas.

El vestido destacó por su silueta estructurada y femenina. La pieza fue confeccionada sobre una base color champagne recubierta con chantilly ivory y bordados en distintas texturas, incluyendo flores en 3D que aportaban dimensión y movimiento.

Además, el diseño incorporó un corsé asimétrico que definía la cintura y una falda doble circular con una cauda de aproximadamente 1.80 metros, logrando ese efecto de vestido de princesa que dominó gran parte de la ceremonia.

Un vestido de ensueño. Foto: Instagram @karladiazof

Otro detalle que llamó la atención fue la mezcla entre romanticismo clásico y elementos mucho más modernos. Mientras el bordado floral y la mantilla evocaban una estética tradicional, la estructura visible del corsé y la construcción del vestido añadían un aire contemporáneo y editorial.

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Un beauty look clásico y romántico

El look nupcial fue acompañado por un peinado realizado por el hair stylist Orlando Hernández, quien creó un recogido messy bajo con mechones sueltos alrededor del rostro para suavizar las facciones. El maquillaje, a cargo de Frank Monroy, apostó por tonos neutros y acabado “makeup no makeup”, resaltando principalmente la mirada de la cantante.

Más tarde, durante la recepción, Karla transformó el peinado en un semirecogido con ondas suaves que hacía el look mucho más relajado y fresco para la fiesta.

La conductora apostó por un diseño de Benito Santos con bordados florales, corsé y una silueta digna de cuento de hadas. Foto: Instagram @karladiazof

Una boda inspirada en el universo “Pinky”

La celebración se llevó a cabo en el Templo de la Purísima Concepción “Las Monjas” y posteriormente continuó en el hotel Rosewood San Miguel de Allende, donde amigos, familiares y celebridades acompañaron a la pareja.

Durante todo el fin de semana hubo callejoneadas, mojigangas, mariachis y referencias al universo rosa que caracteriza a Pinky Promise, convirtiendo la boda en uno de los eventos más comentados del fin de semana en redes sociales.

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