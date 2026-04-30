¿Te invitaron a una boda y no sabes cómo vestir? Pocas reuniones causan tanto estrés como un enlace nupcial, ya que no solo debes apegarte al dress code indicado, sino también debes tener cuidado de no llamar de más la atención.

“Estos eventos se tienen que celebrar con mucho protocolo. La vestimenta, más que una simple elección estética, se traduce como un gesto de respeto. Las invitadas no son las protagonistas de la ceremonia”, señala el wedding planner Elliott Trejo.

Elliott Trejo, wedding planner y fundador de Elliott Trejo Eventos. Foto: Cortesía Elliott Trejo

Para no equivocarte en tu elección, siempre debes considerar tres factores: el dress code, el horario y el lugar del evento. De esto depende qué colores puedes lucir, qué largo debes llevar o qué calzado o accesorios son más adecuados para tu look.

Qué vestir y qué no en una boda de día

“Si el evento es de día, apuesta por vestidos vaporosos, en telas sueltas y colores cálidos o terrosos. Evita usar tejidos que produzcan calor, sobre todo si el enlace tiene lugar en la playa. En caso de llevar estampado, éste debe ser sutil, nada llamativo”, indica el experto.

Vestir de tonos claros en una boda no significa que puedas usar blanco u otros matices similares como beige, marfil u off-white, ya que están reservados exclusivamente para la novia. Mejor considera tonalidades pasteles, como rosa, azul, amarillo o verde.

Si la boda es de día, estos son los mejores colores para usar. Foto: Zara

Cuando el evento tiene lugar por la mañana o empieza pasado el mediodía, puedes considerar un minivestido, solo evita los escotes reveladores. Los vestidos ‘midi’ (a media pantorrilla) también son apropiados para este momento del día.

“En ceremonias realizadas en haciendas, usa zapatos cómodos y lleva una pashmina por si baja la temperatura. Si es en la playa, descarta el tacón que utilizarías en un evento de noche, mejor elige una sandalia de tacón o alpargatas”, aconseja Elliott Trejo.

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¿Cómo vestir para una boda de noche?

Las bodas celebradas por la noche siempre hacen pensar en brillo: lentejuelas, pedrería y joyas. Estos elementos lucen perfectos en maxivestidos largos, tanto de manga larga como de tirantes. El terciopelo también resulta una gran apuesta.

“Para eventos de noche, inclínate por vestidos con más estructura, brillos sutiles y colores profundos. Ojo, esto no quiere decir que debas usar estrictamente negro y verte fúnebre. Suma algo de color mediante los accesorios”, sugiere el wedding planner.

Estos son los colores ideales para usar si la boda es de noche. Foto: Mango

Tonalidades como el burdeos, azul marino, verde esmeralda o chocolate proyectan mucha elegancia. De igual forma, asegúrate de no llevar escotes o aberturas muy reveladoras, ya que se trata de eventos familiares en los que se celebra el amor.

“Quedan prohibidos los accesorios exagerados: si llevas un brazalete grande, entonces utiliza joyas discretas en el cuello. El dress code no debe ser visto como algo que limita, más bien como una guía de qué vestir y qué no en una boda”, dice Elliott Trejo.

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