Paola Dalay ha vuelto a mostrar su pasión por la moda al publicar en Instagram una serie de fotos en las que aparece sosteniendo un bolso con diseño de periódico, y atado con una soga.

Este accesorio no solo llamó la atención por su peculiar silueta, sino también porque algunos usuarios se interesaron por su origen y precio.

Perteneciente a la firma Moschino, el bolso de la influencer tiene un costo de 30 mil pesos y aquí te mostramos cómo lo integró en un look casual.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez posaron con sus looks de salida casual. Foto: Instagram @paodalay_2203

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¿Cómo llevó su bolsa de periódico Paola Dalay?

En el mundo de los bolsos podemos encontrar varios diseños, aunque particularmente el Moschino que lució Paola Dalay destaca por su estructura auténtica.

Comúnmente, dicha casa de moda italiana apuesta por accesorios llamativos, que rompen con la apariencia tradicional de unos lentes, un perfume, unos zapatos, un sombrero y hasta una bolsa.

Además de la bolsa de papel periódico, la marca lanzó otros diseños muy interesantes. Foto: Moschino

Para la colección primavera-verano 2026, la marca presentó una bolsa oversize con un diseño que parece ser un paquete de periódicos.

De acuerdo con su sitio web, está fabricado con capas superpuestas de periódicos impresos, cosidas entre sí y rematadas con un cordón anudado, ello para darle volumen.

También cuenta con cierre y correa ajustable, que puede permite cargar el bolso en el hombro o en la mano como Paola Dalay.

Otro dato es que el interior de la pieza se encuentra forrado e incorpora un pequeño bolsillo para facilitar la organización de los artículos.

En cuanto a sus dimensiones, la bolsa presenta una profundidad de 11 cm, un ancho de 32 cm y una altura de 22 cm, medidas que hacen que la bolsa no solo sea "decorativa", sino funcional.

Además, para llevarla a juego, la misma marca cuenta en su colección con un vestido sin mangas, cuello tipo camisa y largo hasta las rodillas, forrado con el mismo diseño de periódico.

El nombre del periódico de esta marca es Moschino Tribute. Foto: Moschino

¿Dónde comprar la bolsa de periódico de Paola Dalay?

Si desde que viste este bolso de Paola Dalay te gustó o ya estás pensando en comprarla, debes saber que únicamente se vende a través de la tienda en línea de Moschino. Su precio es de $2,000.00 USD, equivalentes a 34,775.68 pesos, sin contar envío e impuestos.

Sin embargo, hay un detalle importante: actualmente la pieza se encuentra agotada, por lo que por ahora no es posible realizar su compra.

Si te interesa pero no quieres gastar demasiado, siempre puedes optar por una alternativa creativa, por ejemplo, comprar un periódico de EL UNIVERSAL y, después de leerlo, hacer tu propio accesorio.

Esta bolsa tiene las características que debe tener un periódico impreso. Foto: Moschino

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