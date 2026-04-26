Las canas requieren cuidados como cualquier otro tipo de cabello, pues de lo contrario corren el riesgo de volverse amarillentas o propensas al quiebre. Entre esos pasos se encuentra el lavado, que debe realizarse con una frecuencia moderada.

Si quieres saber cuál es, en De Última te compartimos el dato.

El cabello canoso es propenso al quiebre porque la falta de melanina afecta su estructura. Foto: Unsplash

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¿Con qué frecuencia se debe lavar el cabello con canas?

Ya sea por edad o por genética, el cabello suele perder su pigmento natural y eso se debe a la falta de melanina.

A su vez, esto lo vuelve propenso al quiebre porque dicha deficiencia afecta su estructura, pero también lo hace vulnerable ante factores ambientales como la contaminación y los rayos UV.

Particularmente, los factores ambientales y el abuso de productos con químicos puede hacer que las canas cambien de tono, adquiriendo un matiz anaranjado, gris o café.

Pero los efectos negativos no sólo se reflejan en el color, sino que Garnier menciona que, al llegar a la vejez, el cuero cabelludo produce menos aceites naturales y por eso mismo los denominados "hilos de plata" van perdiendo hidratación.

Por lo anterior, es importante cuidar la cantidad de veces que se lava el pelo canoso a la semana. Y es que un lavado excesivo ocasiona que se sequen aún más y, por lo tanto, luzca sin brillo natural y con una textura áspera.

En ese sentido, los expertos coinciden en que este tipo de cabello se debe lavar cada 2 o 3 días, siempre procurando utilizar productos especializados (shampoo y acondicionador) con ingredientes nutritivos como aloe vera, manzanilla, aguacate, etcétera.

Lava tus canas cada 2 o 3 días para mantenerlas hidratadas. Foto: Unsplash

¿Cómo mantener hidratadas las canas?

Unas canas hidratadas van más allá de hacer que luzcan bien, sino que esto sirve para garantizar su salud capilar. Y los mejores productos para lograrlo son:

Shampoo neutralizante con pigmentos morados.

Acondicionadores con pigmentos matizantes, de preferencia plateados.

Evita los productos de higiene con sulfatos y siliconas, puesto que resecan el pelo.

Mascarillas con ingredientes como aguacate o aloe vera.

Aceite de coco o ricino, aplicados de medios a puntas.

Protector solar para el cabello, pues evita que las canas se vuelvan amarillentas.

Reducir el uso de planchas, tenazas o secadoras. Si son necesarias, aplica un protector térmico.

No laves el cabello canoso diario, cuídalo con aceites y mascarillas para hidratar el pelo. Foto: Unsplash

¡Y listo! Esto es todo lo que debes saber sobre una rutina correcta para el lavado de canas, te aseguramos que con pequeños hábitos mejorarás su estructura.

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