La manzanilla es una planta con muchos beneficios, especialmente su flor. Por ejemplo, funciona como remedio herbolario para aliviar molestias estomacales, como cólicos, y ayuda como bebida relajante.

La solución se obtiene por medio de infusiones de agua caliente para conseguir un té. Sin embargo, la manzanilla no solo conforta al cuerpo, también aporta varios beneficios en la belleza. En De Última te contamos.

La flor de la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los beneficios estéticos de la manzanilla?

1. Calma pieles sensibles

La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes que ayudan a calmar las pieles sensibles y algunas enfermedades de la piel como el eccema.

De acuerdo con los expertos de SkinFrat, la infusión de la planta cumplirá sus funciones al reducir la inflamación facial y aliviar la irritación.

2. Previene el envejecimiento prematuro

La planta cuenta con compuestos que ayudan a prevenir las arrugas en la piel, que provocan la regeneración de las células y la producción de colágeno. Por lo que las líneas de expresión se suavizan o sus apariciones en la piel tardan en salir.

3. Reduce la hinchazón de los ojos y ojeras

Las bolsas del té de manzanilla frías funcionan para reducir la inflamación de los ojos por sus propiedades antiinflamatorias.

Hacen que los vasos sanguíneos regresen a su tamaño original. Al mismo tiempo también se reducen las manchas de las ojeras.

4. Alivia los granos

Entre otros beneficios de la manzanilla está controlar la aparición de granos.

La planta cuenta con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, por lo que aplicar el té no solo disminuirá la aparición de brotes en la cara, sino que los desinflamará.

Sin embargo, no se debe utilizar como un remedio contra el acné, ya que algunos dermatólogos aseguran que puede provocar reacciones alérgicas o no cumplir con los resultados de un tratamiento farmacéutico.

5. Aclara el cabello

La apigenina es un componente que se encuentra en la manzanilla, una alternativa para aclarar el cabello de manera natural. Su uso constante permitirá que tu pelo pase de un castaño oscuro a un castaño claro.

El té de manzanilla calma la piel, previene las arrugas, desinflama los ojos, despigmenta ojeras, controla los granos y aclara el cabello. Foto: Unsplash

¿Cómo aclarar el cabello en casa con manzanilla?

Para aclarar el cabello en casa necesitarás:

2 bolsas de té de manzanilla.

1 taza de agua.

Para iniciar con la aclaración de pelo deberás:

Hervir el agua y agregar las 2 bolsas de té de manzanilla. Deja hervir por 10 minutos y apaga el fuego. El té debe reposar por 30 minutos, después añade la infusión en un atomizador. ¡Y listo! Puedes aplicar el té de manzanilla en tu cabello húmedo y utilizarlo como desenredante, no solo lo aclarará, de igual manera le aportará brillo a tu melena.

Recuerda dejar secar tu pelo bajo los rayos del sol para conseguir el efecto aclarante.

La manzanilla puede aclarar el cabello gracias a su componente apigenina. Foto: Unsplash

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