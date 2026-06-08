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En medio de una ola de polémica y críticas por la llamada "ajolotización" de la Ciudad de México —en vísperas de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026—, miles de personas continúan destacando el abandono y descuido que ha sufrido por décadas el hábitat natural de este anfibio.
Entre protestas y exigencias al gobierno para que se comiencen acciones que realmente protejan a este animal, la organización Santuario Ajolote ha hecho un llamado a la ciudadanía para unirse a un proyecto de restauración del hábitat de los ajolotes de manera voluntaria.
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¿Cuándo y dónde será la jornada de restauración del hábitat el ajolote?
A través de redes sociales Santuario Ajolote publicó que el llamado "Voluntariado por el Ajolote: Acción ciudadana por la restauración del humedal" será el próximo domingo 28 de junio. La cita es a las 8:30 AM en el Mercado de San Gregorio Atlapulco, ubicado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.
Se tiene planeado que los trabajos comunitarios comiencen a las 9:30 de la mañana y concluyan a las 2:00 de la tarde.
De acuerdo con la descripción de la actividad, se hará:
- Construcción comunitaria de un biofiltro de 80 metros capaz de ayudar a limpiar hasta 300 mil metros cúbicos al año.
- Restauración ecológica del canal.
- Trabajo ambiental en las chinampas.
- Aprendizaje sobre la conservación del ajolote.
- Acción ciudadana por el agua y la biodiversidad.
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Esta es una actividad gratuita y abierta al público sin la necesidad de un registro ni inscripción de ningpun tipo, sin embargo, únicamente personas mayores de edad podrán trabajar en el voluntariado.
¿Qué es el Santuario Ajolote?
El Santuario Ajolote es una organización civil y proyecto de conservación dedicado a proteger al ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) y conservar su hábitat natural en los canales de Xochimilco.
Su objetivo principal es la preservación de la especie, la cual está en peligro de extinción, mediante proyectos para la restauración del hábitat, la educación ambiental, la investigación y la preparación de ejemplares para su futura reinserción en vida silvestre.
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