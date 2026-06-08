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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), continúa progresando en sus esfuerzos por estudiar la Luna y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.
Con los primeros avances de la nueva misión Artemis III, la agencia ha vuelto a tomar las riendas de la exploración lunar en la agenda espacial internacional y está a punto de revelar la identidad de los próximos astronautas que harán historia.
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La NASA presentará a los astronautas que viajarán a bordo de Artemis III
El próximo martes 9 de junio a las 9:00 de la mañana (horario del centro de México), la NASA presentará al equipo de cuatro astronautas que viajará a bordo de la misión Artemis III, la cual buscará llevar a humanos a la superficie de la Luna en 2027.
La rueda de prensa, en la que también se presentarán los avances de la misión, se llevará a cabo en el Centro Espacial Johnson de la agencia, en Houston. Las transmisiones en vivo estarán disponibles a través de la plataforma de NASA+ y el canal oficial de YouTube de la dependencia:
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¿Qué objetivos tiene Artemis III?
Tras el exitoso vuelo de prueba tripulado Artemis II, en abril de este 2026, la nueva misión espacial del programa Artemis buscará lanzar a cuatro astronautas al espacio para llevarlos a la superficie de la Luna.
La tripulación viajará en la nave espacial Orion, la cual estará a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés) y se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida.
"La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar. Basándose en el exitoso vuelo de prueba tripulado de Artemis II en abril, Artemis III allanará el camino para futuras misiones a la Luna", dice una de las primeras descripciones de la agencia.
La NASA también ha declarado que como parte de una "edad de oro de innovación y exploración", enviarán a astronautas en misiones cada vez más complejas para poder explorar la Luna con fines científicos y "beneficios económicos", así como para continuar sentando las bases de las primeras misiones tripuladas a Marte.
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