La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), continúa progresando en sus esfuerzos por estudiar la Luna y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Con los primeros avances de la nueva misión Artemis III, la agencia ha vuelto a tomar las riendas de la exploración lunar en la agenda espacial internacional y está a punto de revelar la identidad de los próximos astronautas que harán historia.

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Imágenes de la NASA capturadas a bordo de la misión Artemis II en abril de 2026. Foto: NASA

La NASA presentará a los astronautas que viajarán a bordo de Artemis III

El próximo martes 9 de junio a las 9:00 de la mañana (horario del centro de México), la NASA presentará al equipo de cuatro astronautas que viajará a bordo de la misión Artemis III, la cual buscará llevar a humanos a la superficie de la Luna en 2027.

La rueda de prensa, en la que también se presentarán los avances de la misión, se llevará a cabo en el Centro Espacial Johnson de la agencia, en Houston. Las transmisiones en vivo estarán disponibles a través de la plataforma de NASA+ y el canal oficial de YouTube de la dependencia:

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Coming soon: one of history’s most complex missions



Tune in on Tuesday, June 9, at 11am ET, to meet the astronauts flying aboard Artemis III, the mission that will test docking capabilities with commercial landers in low Earth orbit — an important step to crewed lunar landings. pic.twitter.com/8XPmEVLwQK — NASA (@NASA) June 7, 2026

¿Qué objetivos tiene Artemis III?

Tras el exitoso vuelo de prueba tripulado Artemis II, en abril de este 2026, la nueva misión espacial del programa Artemis buscará lanzar a cuatro astronautas al espacio para llevarlos a la superficie de la Luna.

La tripulación viajará en la nave espacial Orion, la cual estará a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés) y se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida.

"La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar. Basándose en el exitoso vuelo de prueba tripulado de Artemis II en abril, Artemis III allanará el camino para futuras misiones a la Luna", dice una de las primeras descripciones de la agencia.

Artemis III viajará en la nave espacial Orión, a bordo del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. FOTO: AFP

La NASA también ha declarado que como parte de una "edad de oro de innovación y exploración", enviarán a astronautas en misiones cada vez más complejas para poder explorar la Luna con fines científicos y "beneficios económicos", así como para continuar sentando las bases de las primeras misiones tripuladas a Marte.

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