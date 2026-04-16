En el año 2004, comenzó a escribirse la historia de las colaboraciones de H&M con diseñadores de moda destacados. El primero que hizo una colección con la cadena sueca fue el gran Karl Lagerfeld (1933-2019), quien en ese momento era director creativo de Chanel. La segunda colaboración fue con Stella McCartney, en noviembre de 2005, año en el que la diseñadora británica también inició su alianza con adidas. Su marca homónima tenía apenas cuatro años.

Después de dos décadas, vuelve la colección Stella McCartney H&M y hoy han revelado todos los looks. “Veo esta colección como un recorrido por mi historia en la moda. Es una verdadera mezcla de clásicos actuales y algunas de mis piezas favoritas del pasado, que muestran mis primeros pasos en la moda y cómo han evolucionado mis firmas de diseño. Es divertida, fuerte, brillante, alegre y refinada”, expresa McCartney.

La campaña de la colección fue fotografiada por Sam Rock y protagonizada por Renee Rapp, Angelina Kendall y Adwoa Aboah. Foto: Cortesía H&M

Así es la colección Stella McCartney H&M

Pasado y presente convergen en esta propuesta que se inspira en el archivo de McCartney, pero que también trae siluetas muy actuales y queridas de la firma de lujo, como los diseños de camisas y trajes sastre oversized. Detalles que ya son distintivos, como la cadena Falabella con sus eslabones gruesos, está presente en ropa y accesorios.

La nostalgia está muy bien representada con aplicaciones de pedrería y pantalones con aberturas en las caderas. Una de las piezas más emblemáticas es el top blanco que dice “Rock Royalty”, inspirado en uno similar que lucieron Stella y Liv Tyler en la Met Gala de 1999. Hay un estampado de cerezas que también es rescatado del archivo de la creativa y que, a su vez, es muy actual.

La colección tiene gran variedad de piezas. Foto: Cortesía H&M

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La colección Stella McCartney H&M es muy completa, tiene la sastrería clásica y atemporal para ir a la oficina, uno que otro básico para el día a día —incluyendo sudaderas—, y diseños sensuales, glam y elegantes para salir de fiesta. En cuanto a los colores, prevalecen los tonos neutros, especialmente el blanco y el gris, pero también triunfa un rojo vibrante tanto en ropa como en complementos. Además de las cerezas, verán un clásico estampado de serpiente y un auténtico diseño gráfico con unicornio.

"Cada pieza de la colección es deseable y cuenta una historia única y poderosa", dice Ann-Sofie Johansson, directora de diseño de H&M. Foto: Cortesía H&M

Otras joyas que forman parte de esta línea son los bolsos —de mano a totes— y zapatos: bailarina, mocasín y slingback con tacón, que tienen un marcado acento atemporal. La lista de accesorios se completa con charms y pañuelos, además del juego de joyería conformado por collares y aretes con la cadena Falabella como protagonista.

Los aretes y collares están creados con metales reciclados. Foto: Cortesía H&M

Moda responsable

Stella McCartney tiene el cuidado del planeta y el respeto por la vida animal como bandera, su marca es conocida por mantener procesos responsables y por el uso de materiales sustentables. H&M informa que en la nueva colección utilizaron materiales reciclados, algodones orgánicos y lana certificada bajo el estándar RWS (Responsible Wool Standard). Además, destacan “el uso innovador de materias primas para materiales recubiertos, como maíz industrial y aceite vegetal reciclado”, según detallan en el comunicado sobre esta colaboración.

El brillo resalta en la nueva colección de Stella McCartney. Foto: Cortesía H&M

Cuándo estará disponible la colección de Stella McCartney

La nueva colección de Stella McCartney y H&M estará disponible a partir del 7 de mayo.

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