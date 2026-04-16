El largo del cabello puede transformar por completo la forma en la que se perciben tus facciones. Más allá de tendencias, elegir entre llevarlo corto o largo tiene que ver con encontrar el equilibrio entre proporciones, movimiento y estilo personal.

Aunque muchas veces se toma como una decisión impulsiva, existen criterios claros que pueden ayudarte a identificar qué opción te favorece más. Desde la estructura del rostro hasta el tipo de pelo, estos elementos son clave para tomar una decisión acertada.

Cabello largo o corto, te decimos cuál te favorece. Foto: Instagram @ chris_peluqueria_unisex

Cabello corto o largo según tu rostro

La forma del rostro es uno de los factores más importantes al elegir el largo del cabello. Los rostros redondos suelen beneficiarse de largos que alarguen visualmente, como cortes por debajo de los hombros o capas largas que estilicen. En cambio, un cabello demasiado corto y recto puede acentuar la redondez.

Para rostros alargados, el cabello corto o a la altura de los hombros ayuda a equilibrar las proporciones, mientras que llevarlo demasiado largo puede enfatizar la longitud del rostro.

En rostros cuadrados, los cortes con movimiento —ya sean cortos o largos— suavizan los ángulos, especialmente si incluyen capas o textura.

La forma de tu rostro influye en si te va mejor el cabello largo o corto. Foto: Freepik

Cabello corto o largo según tu cuello y facciones

El cuello y la estructura facial también influyen en cómo se percibe el largo del cabello. Un cuello largo y estilizado suele lucir más cuando el cabello es corto o se lleva recogido, ya que permite destacar esta zona.

En cambio, si el cuello es más corto, el cabello largo o en capas puede ayudar a estilizar visualmente la silueta, evitando que la zona se vea más compacta.

Tu cuello también influye en si te favorece más el cabello corto o largo. Foto: Freepik

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Según tu tipo de cabello

La textura natural del cabello es determinante. El cabello fino suele ganar volumen y cuerpo con cortes más cortos, ya que el peso del largo puede hacerlo lucir más plano.

Por otro lado, el cabello grueso o con mucho volumen puede adaptarse mejor a largos medios o largos, donde el peso ayuda a controlar la forma.

En cabellos rizados, tanto el corto como el largo pueden funcionar, pero el resultado dependerá de cómo se trabaje la forma del corte para definir el rizo.

La textura del cabello es determinante. Foto: Instagram @macspacuenca, @dicas_de_cabeloscampinas

La regla de los 5.5 cm

Existe una referencia conocida como la regla de los 5.5 cm, utilizada por estilistas para orientar esta decisión. Consiste en medir la distancia entre el lóbulo de la oreja y la barbilla.

Si es menor a 5.5 cm, el cabello corto suele favorecer más; si es mayor, el largo puede resultar más armónico. Aunque no es una regla definitiva, sí puede servir como punto de partida al considerar un cambio de look.

Elegir entre cabello corto o largo no se trata de seguir una tendencia, sino de entender qué funciona mejor para tu estructura, tu tipo de cabello y tu estilo de vida. Al final, el mejor corte será aquel que no solo te favorezca, sino que también te haga sentir cómoda y segura con tu imagen.

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