Mérida, Yucatán.- Tras más de dos horas de una torrencial tormenta, la ciudad de Mérida quedó nuevamente bajo el agua, pues se reportan calles y avenidas inundadas en colonias y fraccionamientos de la capital yucateca.

La fuerte precipitación comenzó a las 2:30 de la tarde y comenzó a amainar poco después de las 5 de la tarde.

En esta ocasión, en diferentes puntos de la ciudad, como San Marcos Sustentable y San José Tecoh, en el sur, así como el segundo cuadro y las colonias Dolores Otero, Juan Pablo II, Mulsay y Mercedes Barrera, los vecinos bloquearon el paso de vehículos para evitar inundaciones en casas.

Familias de la calle 58 por 89 y 89-A, en el centro de Mérida, también cerraron la vía para evitar que los automóviles se queden varados y que el agua inunde sus predios. En Avenida Pérez Ponce a la altura de la Casa Fáller no hay semáforos, por lo que el tránsito vehicular se tornó lento.

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Inundaciones en Mérida ante fuertes lluvias, viento y relámpagos. Foto: Especial

También se registró una severa inundación en la calle 79, desde la avenida Itzaes hasta la 70, donde habitantes de esta zona intentaron frenar el paso del agua con bloques y maderas, que colocaron a las puertas de sus casas.

También, se reportaron afectaciones por la lluvia en municipios del interior del Estado, como Maxcanú y Progreso, donde hubo severas inundaciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que las lluvias continuarán hasta el próximo viernes, las cuales podrían superar los 100 milímetros en algunas zonas del estado.

Señaló que estas condiciones climáticas se deben al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, así como al paso de una onda tropical en el sur de la Península de Yucatán.

Asimismo la alcaldesa de Mérida, informó que harán 60 pozos pluviales de emergencia para evitar inundaciones tan severas.

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