Mérida, Yucatán.- Todos los empleados del ayuntamiento de Mérida se sumaron a las acciones que se han puesto en marcha para proteger y atender a la población, por las intensas lluvias que han caído en la ciudad capital del estado de Yucatán.

Todo el personal del ayuntamiento está para cuidar y servir a la gente, afirmó la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada (PAN) desde una de las colonias meridanas que han registrado severos encharcamientos.

En los últimos días se han registrado intensas lluvias, las cuales prevalecerán debido a la temporada de huracanes; por eso, el ayuntamiento redobla esfuerzos y mantiene una atención permanente en toda la ciudad mediante acciones preventivas, operativos de limpieza, infraestructura hidráulica y apoyo directo a las familias afectadas, dijo Patrón Laviada.

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“Sabemos que las lluvias representan uno de los grandes retos para nuestra ciudad y por eso estamos trabajando a marchas forzadas. Asumimos nuestra responsabilidad y estamos atendiendo los problemas de frente, con acciones concretas y presencia permanente en las calles”, afirmó la alcaldesa.

Informó que se han perforado 85 pozos en puntos críticos de la ciudad, como La Libertad, Mulsay, Juan Pablo II y Ciudad Caucel, para proteger a las familias durante la temporada de lluvias.

Además, reforzaron la limpieza y desazolve de la infraestructura pluvial. A la fecha se han limpiado 6 mil 486 rejillas y desazolvado 4 mil 184 pozos en distintos puntos de la ciudad.

También se han efectuado 20 mega operativos de limpieza para retirar basura, escombros y residuos que obstruyen el flujo del agua, así como el fortalecimiento de la capacidad operativa municipal, mediante la modernización de la flotilla y la adquisición de nueva maquinaria especializada.

“Hemos invertido en camiones, maquinaria y equipos de desazolve, porque los problemas se resuelven trabajando. Además programas como Mérida Limpia son fundamentales para evitar que la basura termine obstruyendo rejillas y pozos, generando encharcamientos que afectan a las familias”, advirtió.

Patrón Laviada explicó que, en materia de infraestructura, el ayuntamiento ha construido 19 aljibes con capacidades de hasta 40 mil litros, más de 2 mil 386 nuevos drenajes pluviales y anunció la perforación inmediata de 60 pozos adicionales en zonas donde existe riesgo de afectación a viviendas.

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Asimismo, reveló que durante el reciente episodio de lluvias extraordinarias, se atendieron 667 reportes ciudadanos, se retiraron más de 3.1 millones de litros de agua acumulada y se desplegaron diez cuadrillas, ocho desazolvadoras, seis pipas y más de 500 trabajadores municipales de distintas dependencias para realizar labores de limpieza y atención en colonias y fraccionamientos.

“Lo que más nos ocupa es proteger los hogares de las familias. Cuando las lluvias son extraordinarias, el agua puede acumularse en las calles, pero nuestra prioridad es evitar que entre a las viviendas y atender de inmediato los puntos donde esto ocurre”, mencionó.

Las brigadas municipales atendieron a los habitantes de 159 colonias y fraccionamientos afectados, donde 221 calles presentaron inundaciones. Como parte de las acciones, se desazolvaron 270 zanjas con rejillas.

Algunas de las colonias, fraccionamientos y asentamientos vulnerables del sur de Mérida que se atendieron son Estrellas del Sur, Santa Teresa, Las Palmas y zonas de Emiliano Zapata Sur, San Antonio Xluch I, II, Emiliano Zapata Sur III, Roble Alborada y San Luis Sur Dzununcán, donde la alcaldesa escuchó las necesidades de las vecinas y vecinos y coordinó apoyos sociales, de salud y protección civil.

También se habilitaron refugios temporales en Emiliano Zapata Sur II y San José Tecoh, donde se brindó resguardo a 27 personas, incluyendo niñas, niños y animales de compañía.

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Y se entregaron más de 400 apoyos en despensas e insumos para la salud a las familias vulnerables y puso a disposición transporte para personas adultas mayores o con dificultades de movilidad que requirieran trasladarse a lugares seguros.

“Quiero que las y los meridanos sepan que no están solos. Hemos estado en territorio desde el primer momento, acompañando a las familias, escuchando sus necesidades y ofreciendo apoyo directo a quienes más lo requieren”, aseveró.

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