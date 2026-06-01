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Mérida, Yucatán. - La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó que, debido a las lluvias extraordinarias registradas en los últimos días, las cuales han ocasionado afectaciones en distintos puntos de Mérida y otros municipios del estado, se determinó suspender actividades académicas este lunes 1 de junio en el turno vespertino y durante todo el martes 2 de junio.
La suspensión de clases de este lunes aplica únicamente para el turno vespertino, mientras que el martes 2 de junio será para los turnos matutino y vespertino en todas las escuelas de Yucatán, de todos los niveles educativos, tanto públicas como privadas.
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Esta medida busca salvaguardar la integridad y el bienestar de las y los estudiantes, personal docente, administrativo y familias, ante las condiciones meteorológicas que prevalecen en la entidad.
La Segey solicita a madres, padres de familia, tutores, personal docente y alumnado mantenerse atentos a las indicaciones oficiales que se emitan para el resto de la semana.
Para su seguridad, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, atender las recomendaciones de Protección Civil y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.
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dmrr/cr
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