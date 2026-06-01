Culiacán, Sinaloa. - En el centro penitenciario de Culiacán, donde siete internos resultaron muertos en una riña en uno de los módulos y uno más resultó herido, en un esculque sorpresivo realizado una vez que se tomó el control interno, se aseguraron siete teléfonos celulares, diez cargadores, siete puntas y cuatro cajas de navajas para afeitar.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional de una de las Bases de Operaciones fortificaron el exterior del reclusorio, para que custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva efectuaran una revisión a fondo en cada uno de los módulos.

Sobre los hechos de violencia que se suscitaron en uno de los módulos en los que siete internos perdieron la vida, en las primeras investigaciones, se conoció que las víctimas fueron identificadas en forma preliminar y se notificó a sus familias para que se presenten al Servicio Médico Forense a confirmar sus nombres.

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Los internos que perdieron la vida fueron identificados en forma inicial como Alejandro “N”, de 21 años, Alfonso “N”, José Antonio “N”, de 48 años, José Luis “N”, Jesús Alexis, de 26 años, Leonel Agustín “N”, de 31 años, y Kevin Alexis, de 24 años.

A raíz de los hechos de violencia que se presentaron, las autoridades del reclusorio de Culiacán determinaron suspender las visitas familiares como medidas de seguridad y se dispuso practicar un esculque sorpresivo en todos los módulos.

Shinue Téllez López, Secretario de Seguridad Pública del Estado, a través de un video que divulgó, dio a conocer los hechos, en los que siete internos perdieron la vida y uno más resultó herido, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que abra una investigación de los hechos.

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