Ciudad Victoria.- Luego de cumplirse un año de la desaparición de los integrantes del grupo musical Fugitivo, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que el caso se mantiene abierto.

“En este momento no tenemos otros datos que no sean ya del conocimiento de ustedes los medios y de la sociedad interesada”, respondió a los reporteros, cuando se le preguntó del caso.

Y añadió: “Pero se sigue trabajando en ello. Ayer mencionaba yo que no es un caso cerrado, por su propia naturaleza y que se están tomando medidas para que, precisamente, garantizar que los procedimientos de identificación, en casos como este, y de manera particular en este, generen la certeza y la confiabilidad necesaria que el caso amerita”.

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-¿Mantienen comunicación con los familiares fiscal, siguen siendo atendidos?

“A través de las áreas responsables se les sigue atendiendo, por supuesto”, afirmó.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el 25 de Mayo del 2025 los integrantes del Grupo Fugitivo fueron contactados para una presentación en una colonia de Reynosa.

El entonces fiscal general, Irving Barrios Mojica, dijo en rueda de prensa que los músicos fueron privados de su libertad y posteriormente, “fueron privados de la vida e incinerados en un horno”, en una ladrillera.

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Tras el procesamiento que realizaron peritos especializados, “se localizaron y obtuvieron varios indicios a los cuales el laboratorio de genética les extrajo perfiles que resultaron coincidentes con tres de las víctimas. Por cuanto a los fragmentos los mismos continúan en análisis para la extracción de ADN contando para dicho efecto con el apoyo y la colaboración de la Fiscalía General de la República a través del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal”.

El entonces fiscal aseguró que recabaron más de 200 datos de prueba que resultaron suficientes para obtener de un juez de control orden de aprehensión en contra de 13 personas.

LL