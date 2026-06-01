El espacio público de la Ciudad de México atraviesa una metamorfosis simbólica a través de la instalación de antimonumentos.

A diferencia de las estatuas tradicionales erigidas por el poder institucional, estas piezas nacen de la sociedad civil y de colectivos de víctimas. De acuerdo con la plataforma de cartografía social Geoactivismo, estas estructuras funcionan como dispositivos de memoria que interrumpen la cotidianidad para exigir justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.

La Antimonumenta hace referencia a los feminicidios. Foto: FERNANDA ROJAS. EL UNIVERSAL

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Desde el Paseo de la Reforma hasta la Avenida Juárez, la ciudad traza una geografía del agravio que abarca desde tragedias ambientales y laborales hasta crímenes de Estado.

Cada pieza instalada posee una carga política específica que busca mantener vigente la demanda social frente a la narrativa oficial de las autoridades.

Puntos estratégicos de la memoria; ubicación y significado de los antimonumentos

La distribución de estas piezas en la Ciudad de México no es aleatoria; cada una ocupa un espacio con alta carga política o visibilidad social para asegurar que el mensaje de justicia sea ineludible. De acuerdo con registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en sus materiales de civismo y ética, el reconocimiento de estos sitios ayuda a la construcción de una cultura de paz y memoria.

Antimonumento +43 (Ayotzinapa): Ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. Es una estructura metálica roja que representa la cuenta pendiente por los estudiantes desaparecidos en 2014.

Ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. Es una estructura metálica roja que representa la cuenta pendiente por los estudiantes desaparecidos en 2014. Antimonumento Guardería ABC: Localizado frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Paseo de la Reforma. Conmemora a los infantes fallecidos en Sonora y exige garantías de no repetición.

Localizado frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Paseo de la Reforma. Conmemora a los infantes fallecidos en Sonora y exige garantías de no repetición. Antimonumento Pasta de Conchos: Se encuentra frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Representa la lucha de las familias de los mineros atrapados en Coahuila por el rescate de los cuerpos.

Se encuentra frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Representa la lucha de las familias de los mineros atrapados en Coahuila por el rescate de los cuerpos. Memorial del Halconazo (10 de junio): Situado en la zona de San Cosme. Marca el sitio exacto de la represión estudiantil de 1971, funcionando como un eje de la memoria histórica del México contemporáneo.

Situado en la zona de San Cosme. Marca el sitio exacto de la represión estudiantil de 1971, funcionando como un eje de la memoria histórica del México contemporáneo. Antimonumento a los Periodistas: Emplazado en la Avenida Juárez. Es un recordatorio de la violencia contra el gremio periodístico y el derecho a la información (según lo describen organismos de derechos humanos a nivel internacional).

Emplazado en la Avenida Juárez. Es un recordatorio de la violencia contra el gremio periodístico y el derecho a la información (según lo describen organismos de derechos humanos a nivel internacional). Antimonumento por los Feminicidios (Vivas nos queremos): Instalado frente al Palacio de Bellas Artes. Es una "Cruz Rosa" que denuncia la violencia de género y la impunidad sistémica en el país.

Instalado frente al Palacio de Bellas Artes. Es una "Cruz Rosa" que denuncia la violencia de género y la impunidad sistémica en el país. Antimonumento a la Masacre de Tlatelolco: Ubicado en la Plaza de las Tres Culturas. Es un referente indispensable que vincula las luchas sociales actuales con el movimiento estudiantil de 1968.

Ubicado en la Plaza de las Tres Culturas. Es un referente indispensable que vincula las luchas sociales actuales con el movimiento estudiantil de 1968. Antimonumento por Palestina: Emplazado en el Paseo de la Reforma. Esta pieza simboliza la solidaridad internacional de los movimientos sociales capitalinos ante las crisis humanitarias globales contemporáneas.

Cada antimonumento en la CDMX cumple una doble función: preservar la memoria de las víctimas y ejercer presión política. Foto: El Univesal

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La función pedagógica de la ruta en la Ciudad de México

La integración de estas paradas en un solo mapa permite a la ciudadanía comprender que los casos no son aislados. Organismos como la UNESCO (en sus directrices sobre sitios de memoria) enfatizan que estos espacios sirven para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la defensa de los derechos civiles.

La ruta es un "testimonio físico del costo de la impunidad" y obliga a que las instituciones estatales mantengan los casos abiertos en la agenda pública.

Al observar estos puntos de forma colectiva, se percibe una topografía del reclamo. Cada estructura utiliza materiales industriales para resistir el paso del tiempo y las inclemencias del clima, simbolizando que la exigencia de verdad es tan sólida como el metal con el que se forjan. La Ciudad de México se lee, a través de esta lista, como un libro de historia escrito por sus habitantes y no por sus gobernantes.

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