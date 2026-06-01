La convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 no ha dejado indiferente a nadie, especialmente por la inclusión de un nombre que ha generado debate: Álvaro Fidalgo.

Con una cantidad limitada de apariciones con el Tricolor, el mediocampista consiguió un lugar entre los 26 elegidos por Javier Aguirre, apostando por su calidad y visión de juego.

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La presencia del ahora jugador del Real Betis ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde predominan los mensajes de respaldo, aunque también han surgido cuestionamientos sobre su momento futbolístico. Y es que, pese a su reconocido talento, Fidalgo ha visto reducida su participación en recientes compromisos en Europa, situación que ha alimentado la polémica en torno a su llamado.

Una de las voces más críticas fue la de Rubens Sambueza, exjugador del América, quien no dudó en cuestionar la convocatoria, asegurando que Fidalgo ha mostrado muy poco en sus recientes actuaciones. Incluso, el argentino naturalizado mexicano puso sobre la mesa la ausencia de Carlos Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul que quedó fuera de la lista final.

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"Con mucho respeto, gran jugador, pero el capitán de Cruz Azul... Dime en qué son diferentes futbolísticamente; puede que Fidalgo tenga un poquito más de dinámica, pero Charly llega a gol también y Álvaro no tanto últimamente, tienen buen manejo de pelota", mencionó el ídolo del América.