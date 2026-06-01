Tras conquistar su primer título desde su llegada al futbol de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha redefinido sus metas para este 2026, colocando en la cima de sus objetivos la conquista de la Copa del Mundo de la FIFA.

El exjugador del Real Madrid, que en la pasada edición fue testigo de la consagración de Lionel Messi y ha sido constantemente comparado con el astro argentino, se reincorporó recientemente a la concentración de la selección de Portugal luego de disfrutar algunos días de descanso.

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A su llegada al campamento luso, el capitán y referente del equipo dirigido por Roberto Martínez no tardó en dejar claro su enfoque y ambición. Consciente de que podría estar ante su última Copa del Mundo, Ronaldo asumió el liderazgo que lo caracteriza.

A través de sus redes sociales, el delantero portugués lanzó un mensaje breve pero contundente, con el que encendió el ánimo de sus seguidores y dejó ver la mentalidad con la que afrontará el desafío.

“¡Comienza la misión Mundial!”, escribió Cristiano Ronaldo, marcando así el inicio de un camino que podría representar el capítulo final de una de las carreras más exitosas en la historia del futbol.

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Cristiano Ronaldo llegará a la Copa del Mundo de 2026 con la posibilidad de seguir ampliando una marca histórica dentro del futbol internacional. El delantero portugués es el único jugador en haber marcado gol en cinco ediciones distintas del Mundial (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), un registro que lo coloca en la élite absoluta del torneo.