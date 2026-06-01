Este domingo 31 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de Echo, el perrito de raza border collie que interpretó a Neillie, la perrita de Nick Nelson en la serie de Netflix, Heartstopper.

La noticia fue confirmada por su dueña Leonie, en la plataforma de Instagram. De acuerdo con medio locales, habría perdido la vida tras ser diagnosticado con cáncer cerebral.

Debido al deterioro de su salud por la enfermedad, Echo tuvo que ser sometido a eutanasia el pasado 18 de mayo, con tan solo 9 años, dejando un vacío en los seguidores de la serie.

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Echo falleció el pasado 18 de mayo, tras aplicarse la eutanasia por las complicaciones del cáncer. Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Echo?

De acuerdo con su propietaria, durante un paseo tranquilo por la mañana, notó que Echho estaba un poco inestable o tambaleante, siendo los principales signos de alarma problemas de equilibrio y coordinación.

Al inicio los veterinarios consideraron que se trataba de una afección vestibular. No obstante, su estado de salud empeoró con una parálisis en el lado derecho del cuerpo. Al realizarse los estudios correspondientes, se reveló que padecía cáncer.

Según con Leonie, Echo no había mostrado señales de la enfermedad. "Echo, fuiste el mejor perro del mundo... Te amaré por siempre, hasta que nos volvamos a encontrar, corre libre, dulce niño", declara Leonie en Instagram.

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¿De qué trata la serie Heartstopper?

Esta serie, estrenada en 2022 en la plataforma de Netflix, está inspirada en el webcómic homónimo, escrito por Alice Oseman y publicado en 2018 en internet. En la trama, Neillie figura como soporte emocional y mejor amiga de Nick.

La historia sigue el romance de Nick Nelson y Charlie Spring, quienes, a través de un viaje de autodescubrimiento y aceptación, aprenden a aceptar sus sentimientos. La serie aborda temas sobre amistad, identidad y salud mental.

La creadora de la serie de televisión Alice Oseman, despidió al integrante del elenco. "Siento mucho escuchar esto. Echo fue muy especial para muchos y siempre lo recordaremos, así como toda la alegría que nos brindó", escribió.

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Asimismo, diversos usuarios se despidieron con emotivos mensajes. "Lo conocí por Heartstopper y me recordaba a mi perrita, lamento mucho que haya fallecido", "Aunque tu tiempo fue limitado, dejaste marcas imborrables de alegría", dicen.

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