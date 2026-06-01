La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reprochó la presencia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el acto de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución y advirtió que esto no puede volver a ocurrir.

En declaraciones a los medios de comunicación, advirtió que cuando quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia aparecen en actos políticos de una fuerza partidista, se compromete la percepción de independencia judicial.

“La división de poderes debe ser una garantía para todas y todos los ciudadanos y no acompañamiento político”, recalcó, al subrayar que la SCJN debe mantener independencia, imparcialidad y distancia frente a los actos partidistas.

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“Esto no tiene que ver con el nombre y apellido de un ministro, tiene que ver con una institución que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representan a un poder del Estado, están obligados a no tener militancia partidista. Es un requisito sine qua non para impartir justicia en este país”

Expuso que si los ministros de la SCJN tienen una identificación partidista “qué bueno, todos tenemos derecho a tenerla”.

“Lo que no puede ser es que ellos aplaudan al régimen. Seguramente ellos podrán ir a votar. Qué bueno que vayan y ejerzan su derecho a votar, como todos los mexicanos. (…) ¿Con qué confianza, un mexicano, quien sea, un ciudadano, un opositor, una persona, hombre o mujer, va a acudir a la Corte, si la Corte le aplaude al régimen y al gobierno? Esto no se había vivido nunca porque no está bien”.

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López Rabadán informó que ella no recibió invitación para asistir al evento en su carácter de presidenta de la Cámara de Diputados, “precisamente porque se trató de un acto de carácter político-partidista, no un evento de Estado”.

Dijo que México necesita una Suprema Corte independiente, no una justicia alineada al poder.

Entrevistada por separado, la senadora del PRI Carolina Viggiano sostuvo que los ministros de la Corte no tendrían por qué estar en un evento de esa naturaleza, “porque no es un acto institucional que tenga que ver con nuestras obligaciones constitucionales de la República, es un acto partidista y ellos estaban ahí. Es increíble de verdad que no disimulen siquiera. Todos sabemos que son personas que están sometidas al poder y al gobierno, pero ellos lo demuestran con hechos”.

Viggiano, secretaría general del PRI, afirmó que “es vergonzoso de verdad, como país somos una gran nación, nosotros no somos eso. Y pareciera que lo que podíamos resumir del evento, la presidenta pudo llegar y ‘con mis narcos no te metas’ y terminar su evento”.

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