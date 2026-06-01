Ecatepec, Méx. - La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, convocó a los habitantes del municipio a sumarse el domingo 7 de junio a una jornada de limpieza en la que esperan reunir a más de 50 mil personas para retirar 250 toneladas de basura en mil puntos del territorio.

En conferencia de prensa, la edil dio a conocer que la actividad se desarrollará entre las 8:00 y las 16:00 horas en 400 espacios públicos y 505 puntos de intervención.

Se espera la participación de vecinos, comerciantes, empresarios, iglesias, tianguistas, transportistas y beneficiarios de programas sociales, junto con personal de diversas dependencias municipales.

Cisneros Coss expuso tres objetivos principales: recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia y la organización entre los habitantes, y mostrar que los resultados avanzan cuando el gobierno y la población actúan de manera coordinada.

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“Ecatepec entra a una nueva etapa, del rescate institucional al gobierno comunitario. No se trata de un acto aislado”, afirmó.

Recordó que el municipio ya rompió un Récord Guinness con la participación de 148 mil 500 personas en una jornada anterior.

Ecatepec alista jornada masiva de limpieza; buscan retirar 250 toneladas de basura. Foto: Especial.

“La basura mata nuestra salud, mata nuestro patrimonio, mata nuestra dignidad como comunidad”, expresó.

En Ecatepec se generan 600 toneladas de basura cada día.

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La jornada incluirá la recolección en barrancas, camellones y zonas altas de la Sierra de Guadalupe y Ciudad Cuauhtémoc, donde operan 30 rutas nocturnas del servicio municipal.

Los residuos se separarán en orgánicos e inorgánicos con bolsas verdes y azules.

Canek Pavel Flores Chaveste, director de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial, explicó que la actividad también busca prevenir inundaciones en la temporada de lluvias mediante la rehabilitación de avenidas y comunidades.

Ecatepec alista jornada masiva de limpieza; buscan retirar 250 toneladas de basura. Foto: Especial.

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La Dirección de Bienestar y las Unidades Territoriales Comunitarias (UTC) coordinan la organización de cuadrillas, rutas y puntos específicos.

Trabajadores de Servicios Públicos, Sapase, Obras Públicas, Protección Civil y Seguridad Pública apoyarán con vehículos y logística.

Las autoridades esperan que la participación masiva reactive los espacios públicos y consolide la acción conjunta entre gobierno y sociedad.

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