Chimalhuacán, Méx. - La fiscalía general de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) aseguraron un inmueble que operaba como Centro de Rehabilitación “Anexo” ubicado en Chimalhuacán, luego de que el pasado 27 de mayo se registró el homicidio de un hombre que se encontraba interno en ese lugar.

Ese día, policías municipales de Chimalhuacán fueron alertados sobre una persona sin vida al interior de un inmueble que funcionaba como “Anexo”, al arribar el encargado identificado como Luis Enrique “N”, comentó que la víctima se cayó mientras se bañaba, por lo que lo auxiliaron y lo dejaron en observación, pero perdió la vida por lo que la FGJEM inició la investigación correspondiente.

Fiscalía Edomex clausura anexo en Chimalhuacán tras muerte de un interno; hay dos detenidos. Foto: Especial.

Elementos de la fiscalía mexiquense acudieron al sitio ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, en donde se encontraban 23 personas en internamiento, quienes fueron reintegradas a sus familiares.

Las indagatorias determinaron que el 23 de mayo, dos sujetos, entre ellos Luis Enrique “N” habrían golpeado a la víctima.

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Estos mismos hechos se repitieron el 27 de mayo, cuando los supuestos encargados del lugar agredieron nuevamente a la víctima y obligaron a dos internos a amarrarla de pies y manos para luego trasladarla a la enfermería, lugar en donde se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía Edomex clausura anexo en Chimalhuacán tras muerte de un interno; hay dos detenidos. Foto: Especial.

La FGJEM solicitó y obtuvo de una juez una orden de cateo, mandamiento judicial que fue cumplimentado el pasado 30 de mayo, día en el que se localizaron diversos indicios y se constataron condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias por lo que fue aseguró el lugar.

Elementos de la fiscalía estatal detuvieron a Luis Enrique “N”, quien fue ingresado al penal Neza Bordo de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

Fiscalía Edomex clausura anexo en Chimalhuacán tras muerte de un interno; hay dos detenidos. Foto: Especial.

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Otro sujeto identificado como Juan Carlos “N” también fue detenido por su posible relación con estos hechos. De ser encontrados responsables podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años.

La FGJEM investiga además el posible delito de abuso sexual en agravio de internos.

Del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, la fiscalía inició 152 expedientes de investigación por la probable comisión de diversos delitos como homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, todos ellos relacionados con inmuebles que funcionan como “Anexos”.

Fiscalía Edomex clausura anexo en Chimalhuacán tras muerte de un interno; hay dos detenidos. Foto: Especial.

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Además de acuerdo con la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se realizaron acciones operativas, de inspección y verificación en 94 “Anexos”, de estos 53 fueron asegurados por su relación con diferentes ilícitos y 41 más continúan en operación.

Según la FGJEM, se ha constatado que el personal que trabajaba en los lugares asegurados no contaba con certificación para el tratamiento de personas con algún tipo de adicción, también carecían de permisos de funcionamiento y se detectaron “cuotas” excesivas que se cobraban a los familiares.

Fiscalía Edomex clausura anexo en Chimalhuacán tras muerte de un interno; hay dos detenidos. Foto: Especial.

También se pudo establecer que, personal de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos, como “encerrarlos en cisternas”, “raparlos” u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento de los inmuebles.

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