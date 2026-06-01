Metrópoli | 01-06-26 | 15:29 | Actualizada | 01-06-26 | 15:29 |

La administración capitalina publicó dos decretos para declarar como a los ahuehuetes “Tacuba”, localizado en avenida Marina Nacional, en la Miguel Hidalgo, así como a otro ejemplar ubicado en el , en la Cuauhtémoc.

En la la Jefatura de Gobierno precisó que el cuidado y preservación de estos ejemplares se apegará a lo establecido en el Plan de Manejo, el cual estará a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Esta protección implica la prohibición de realizar cualquier tipo de manejo, incluyendo derribo, poda o trasplante que contravenga dicho Decreto, el Plan de Manejo y demás disposiciones legales y normativas aplicables.

Leer también

También se prohíbe la realización de obras, excavaciones o instalaciones que afecten su tronco, raíces, copa o ramas; así como respetar el radio mínimo de protección del área de influencia en donde se encuentra el ejemplar conforme a lo dispuesto en las normas aplicables.

La semana pasada el Gobierno de la CDMX decretó como Patrimonio Natural de la Ciudad de México a los ahuehuetes “Juarista”, localizado en el Paseo de la Reforma; uno del Jardín Ramón López Velarde; otros más ubicado en el Jardín de San Fernando, en la colonia Guerrero y uno ubicado en la Glorieta de Ahuehuetes en Azcapotzalco.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]