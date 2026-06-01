La administración capitalina publicó dos decretos para declarar como Patrimonio Natural de la Ciudad de México a los ahuehuetes “Tacuba”, localizado en avenida Marina Nacional, en la Miguel Hidalgo, así como a otro ejemplar ubicado en el Parque España, en la Cuauhtémoc.

En la Gaceta Oficial, la Jefatura de Gobierno precisó que el cuidado y preservación de estos ejemplares se apegará a lo establecido en el Plan de Manejo, el cual estará a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Esta protección implica la prohibición de realizar cualquier tipo de manejo, incluyendo derribo, poda o trasplante que contravenga dicho Decreto, el Plan de Manejo y demás disposiciones legales y normativas aplicables.

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También se prohíbe la realización de obras, excavaciones o instalaciones que afecten su tronco, raíces, copa o ramas; así como respetar el radio mínimo de protección del área de influencia en donde se encuentra el ejemplar conforme a lo dispuesto en las normas aplicables.

La semana pasada el Gobierno de la CDMX decretó como Patrimonio Natural de la Ciudad de México a los ahuehuetes “Juarista”, localizado en el Paseo de la Reforma; uno del Jardín Ramón López Velarde; otros más ubicado en el Jardín de San Fernando, en la colonia Guerrero y uno ubicado en la Glorieta de Ahuehuetes en Azcapotzalco.

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