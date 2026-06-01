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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 no habrá clases en la Ciudad de México.
“Informarles que el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior”, dijo.
Así lo dio a conocer la mandataria durante la inauguración de la “Casa México Media Center” en Campo Marte, en donde precisó que así se lo confirmó la Secretaria de Educación Pública (SEP).
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En conferencia posterior, Brugada Molina precisó que esta definición únicamente será para las escuelas de la Ciudad de México, donde tendrá lugar el partido inaugural, no así en el resto del país.
“La información que me dio el secretario de Educación es que ese día aquí en la Ciudad de México no habrá calses para la Educación Básica y Media Superior”, puntualizó.
Por otro lado, indicó que habría que precisar con el titular de la SEP si esta medida aplicará también en las otras ciudades que serán sede del Mundial, pero remarcó que el anuncio se limita a la CDMX.
LL
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