La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la Casa México Media Center, que recibirá a medios de comunicación de todo el planeta durante la Copa del Mundo 2026 que arranca este 11 de junio.

Acompañada por Gabriela Cuevas, representante oficial de México ante la FIFA para el evento deportivo, la mandataria capitalina dio la bienvenida a los medios de comunicación que harán la cobertura del evento.

“Bienvenidas y bienvenidos a este lugar, que va a ser la casa de los medios internacionales y acabamos de inaugurarla con ustedes (...). Sabemos que los medios de comunicación son vitales para transmitir lo que está aconteciento en esta parte del mundo”, dijo.

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Precisó que hasta ahora, más de 500 periodistas, reporteros y personal de medios de comunicación de 30 países se han acreditado para tener acceso a este espacio.

Junto a representantes de medios de comunicación, Brugada Molina encabezó el corte de listón para inaugurar oficialmente este espacio, ubicado en Campo Marte.

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