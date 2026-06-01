La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, largas esperas y detenciones en diversas líneas de la red durante la mañana de este lunes, situación que provocó aglomeraciones en andenes y molestias entre los pasajeros.

¿Qué líneas del Metro presentan afectaciones?

Línea B

En la Línea B, usuarios señalaron retrasos en el paso de los trenes con dirección a Buenavista y Garibaldi; entre las quejas indicaron que los convoyes permanecían detenidos sin una causa aparente: "Ahora ya van a empezar a quedarse haciendo base en la Línea B dirección Buenavista, la afluencia de gente es baja, no está lloviendo, no han reportado averías y tampoco hay personas, animales u objetos en zona de vías, así que no hay motivo para hacer base" y "Manden trenes a Línea B dirección Garibaldi, tardan más de cinco minutos en pasar y atascados".

Línea 3

En la Línea 3, pasajeros reportaron demoras en la salida de trenes desde la terminal Indios Verdes, además de constantes detenciones durante el trayecto: "Otra vez Línea 3, más de 10 minutos para que salga un tren de Indios Verdes y todavía se va deteniendo" y "tren detenido haciendo base en estación Guerrero dirección indios verdes mientras que dirección universidad se empieza a aglomerar la gente".

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Línea 2

En la Línea 2, usuarios denunciaron tiempos de espera de entre 10 y 14 minutos en estaciones como Pino Suárez y San Cosme con dirección a Cuatro Caminos: "Línea 2 dirección Cuatro Caminos. Estoy en la estación Pino Suárez esperando que pase un tren, ya son 10 minutos y nada" y "También alta afluencia, llevamos 14 minutos esperando en San Cosme y no pasa ni uno dirección Cuatro Caminos".

Línea A

En la Línea A, los usuarios reportaron retrasos en la llegada de trenes y detenciones prolongadas de los trenes: "¿Qué pasa en Línea A? Más de 10 minutos en Santa Martha y no llega el Metro, manden uno vacío" y "Cámara, agilicen Línea A, no hay gente y se queda el vagón detenido".

Línea 1

En la Línea 1, pasajeros denunciaron saturación en los andenes y demoras en el servicio con dirección a Observatorio: "Por favor agilizar los trenes de la Línea 1 dirección Observatorio, que se está juntando la gente" y "La línea rosa a reventar y dicen que no pasa nada... nadie se puede subir desde San Lázaro rumbo Observatorio".

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Línea 7

En la Línea 7, pasajeros reportaron constantes detenciones y frenados bruscos durante el recorrido hacia Barranca del Muerto: "Nos estamos pare y pare en la Línea 7 dirección Barranca, hace frenados bruscos y nos quedamos detenidos en túneles, ¿cuál es el pretexto?".

LL