El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que busca terminar con los llamados “niños invisibles”.

Por unanimidad, las y los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para que las autoridades penitenciarias informen al Registro Civil sobre los nacimientos al interior de las cárceles capitalinas.

Al respecto, la promotora de esta iniciativa, Rebeca Peralta, sostuvo que la ausencia de identidad de estas niñas y niños los colocaba en una situación de invisibilidad institucional, limitando su acceso a esquemas de vacunación, servicios de salud, programas sociales y otros mecanismos de protección previstos por el Estado, ya que para muchos efectos administrativos no formaban parte de los registros oficiales.

“Durante mucho tiempo se habló de ellos como los niños invisibles, porque para gran parte de la sociedad simplemente no existían en la conversación pública ni en las políticas dirigidas a la infancia. El reconocimiento legal es el primer paso para dejar atrás la invisibilidad. Ninguna niña o niño debe quedar fuera de la protección del Estado por las circunstancias en las que nació”, aseguró.

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La legisladora reconoció que la aprobación representa un avance importante para la protección de estas infancias, aunque señaló que aún existe una agenda pendiente para fortalecer los mecanismos de atención institucional dirigidos a este sector.

Recordó que la iniciativa original contemplaba medidas adicionales para ampliar la protección de las niñas y los niños nacidos en reclusión, incluyendo mecanismos de coordinación institucional y acciones orientadas a facilitar su acceso a programas y apoyos gubernamentales.

“Este Congreso dio un paso importante para reconocer jurídicamente a estas niñas y niños. El reto ahora es que también sean visibles para las instituciones y para las políticas públicas”, añadió.

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cr