Durante los primeros cinco meses del año, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha atendido cerca de 9 mil reportes relacionados con delitos cometidos en entornos digitales, siendo la extorsión, el fraude digital y el acoso cibernético las conductas ilícitas más recurrentes.

De acuerdo con la dependencia, la extorsión encabeza la lista de incidentes reportados, con un total de 3 mil 43 casos donde se ha detectado que se utilizan llamadas telefónicas y mensajes asociados a aplicaciones de préstamos, mediante los cuales ofrecen supuestos beneficios económicos, dinero inmediato y trámites sencillos para engañar a las víctimas.

En segundo lugar está. el fraude digital, con 2 mil 759 reportes. La SSC indicó que este delito se comete principalmente a través de redes sociales y sitios web falsos, donde los ciberdelincuentes realizan falsas compras y ventas de productos y servicios o crean páginas apócrifas de sitios oficiales.

Lee también Marcha de la CNTE hoy en CDMX calles cerradas y alternativas viales

El tercer lugar es para el acoso cibernético, con más de mil 180 incidentes registrados. Según la SSC, este tipo de agresiones se manifiesta mediante comentarios ofensivos en publicaciones de redes sociales, así como mensajes directos enviados con la intención de intimidar, hostigar o incomodar a otras personas, frecuentemente desde perfiles anónimos.

Según el reporte de la Policía Cibernética el cuarto delito, con mil 179 reportes, son los ataques de fuerza bruta, modalidad relacionada con el robo de cuentas y accesos no autorizados a aplicaciones de mensajería y perfiles vinculados a motores de búsqueda.

En quinto lugar, con 807 denuncias, es por amenazas digitales y suplantación de identidad, delitos que afectan la privacidad y seguridad de las personas usuarias de plataformas digitales.

Lee también A 10 días del Mundial hay 5 obras pendientes en CDMX; mira aquí las fotos

Ante este panorama, la SSC reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta al navegar en internet, evitar compartir información personal con desconocidos y verificar la autenticidad de sitios web y perfiles antes de realizar transacciones o proporcionar datos sensibles.

mahc/cr