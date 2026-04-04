El Fiscal Federal Robert Frazer informó que Billy Joe Holman, de 26 años y residente de West Lebanon, Indiana en Estados Unidos, enfrenta cargos federales por acoso cibernético y posesión de material de abuso sexual infantil tras haber sido vinculado con la manipulación y explotación de una menor de edad.

Holman, quien también es conocido como “William Holman”, compareció inicialmente ante el Juez Magistrado Scott J. Frankel en el Distrito Norte de Indiana, donde se determinó que permanecerá bajo custodia de las autoridades tras habérsele imputado una denuncia de dos cargos.

De acuerdo con la denuncia oficial y las declaraciones vertidas en sede judicial, el acusado contactó a la víctima de 12 años a través de una plataforma de redes sociales en octubre de 2025. A partir de ese momento, Holman implementó un esquema sistemático de captación y control coercitivo para dominar a la menor mediante la manipulación emocional, alternando expresiones de afecto con abusos verbales y amenazas constantes.

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Bajo esta dinámica de poder, el sujeto obligó a la víctima a realizar actos de autolesión, tales como marcarse las iniciales del acusado en la piel y golpearse a sí misma, exigiendo además que estos actos fueran grabados y enviados para su visualización.

La investigación también reveló que Holman demandó a la menor la producción de fotografías de contenido sexual explícito.

Por estos delitos, el acusado podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, divididos en penas máximas de 10 años por cada cargo, además de una sanción económica que podría alcanzar los 250 mil dólares.

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En el esclarecimiento de estos hechos participaron diversas agencias de seguridad, incluyendo las Fuerzas de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en Newark e Indianápolis, así como la Oficina del Alguacil del Condado de Morris y el Departamento de Policía de Dover en un esfuerzo conjunto que se enmarca en el Proyecto Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia creada para combatir la explotación infantil a nivel nacional.

La fiscalía del caso está encabezada por la Fiscal Federal Auxiliar Sammi Malek, junto con especialistas de la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.

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