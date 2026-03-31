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Un análisis oficial impide concluir que el fragmento de bala, obtenido en la autopsia del activista estadounidense , provenga del rifle encontrado cerca de la escena del crimen, reveló un documento judicial.

Kirk, un importante aliado del presidente , fue asesinado en septiembre del año pasado mientras participaba en un evento universitario en Utah, en .

El crimen, registrado en video por varios de los presentes, conmocionó al país y desató una cacería que culminó con el arresto de Tyler Robinson, el joven sospechoso del asesinato.

Esta combinación de imágenes, creada el 13 de septiembre de 2025 a partir de documentos publicados por la Oficina del Gobernador de Utah el mismo día, muestra las fotos de la ficha policial de Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk. Las autoridades anunciaron el 12 de septiembre la detención de Tyler Robinson, quien se cree que asesinó a Charlie Kirk, activista de derecha y aliado cercano del presidente Donald Trump. Recibió un disparo mientras hablaba en un evento el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem, Utah. Foto: AFP
Esta combinación de imágenes, creada el 13 de septiembre de 2025 a partir de documentos publicados por la Oficina del Gobernador de Utah el mismo día, muestra las fotos de la ficha policial de Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk. Las autoridades anunciaron el 12 de septiembre la detención de Tyler Robinson, quien se cree que asesinó a Charlie Kirk, activista de derecha y aliado cercano del presidente Donald Trump. Recibió un disparo mientras hablaba en un evento el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem, Utah. Foto: AFP

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Su defensa afirmó en un documento judicial que el análisis balístico de la Agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) era inconcluso.

El informe indica que la ATF no pudo concluir que la bala recuperada en la autopsia esté vinculada "con el rifle supuestamente relacionado a Robinson", apunta el documento.

El FBI estaría trabajando en nuevos análisis balísticos, de acuerdo con el documento.

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La defensa de Robinson también cuestionó en el documento firmado el 27 de marzo la evidencia de ADN, argumentando que puede ser ligada a varias personas, y no solo a Robinson.

Pero de acuerdo con el fiscal estatal, Christopher Ballard, quien habló con el portal TMZ, el resultado de la ATF no representa una amenaza para el caso.

"Por lo general, cuando el fragmento de bala resulta inconcluso, significa que el fragmento no tenía detalles suficientes para que el forense afirmara algo", le dijo Ballard a TMZ.

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"Tenemos amplia evidencia para demostrar, más allá de una duda razonable, que Tyler Robinson cometió este asesinato, y presentaremos parte de esta evidencia en la audiencia preliminar, agregó.

Kirk, de 31 años, falleció el 10 de septiembre en Utah tras el dramático tiroteo que sacudió al país que ha visto un paulatino incremento de las tensiones políticas en los últimos años.

Robinson se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

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Washington (Estados Unidos), 15/10/2025.- El presidente estadounidense Donald J. Trump (derecha) preside una ceremonia de entrega de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido Charlie Kirk junto a su esposa Erika Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 14 de octubre de 2025. El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado el mes pasado durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. Foto: EFE/Alex Wroblewski
Washington (Estados Unidos), 15/10/2025.- El presidente estadounidense Donald J. Trump (derecha) preside una ceremonia de entrega de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido Charlie Kirk junto a su esposa Erika Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 14 de octubre de 2025. El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado el mes pasado durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. Foto: EFE/Alex Wroblewski

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

El activista cofundó el movimiento Turning Point USA, que movilizó el electorado joven a favor de Trump.

El mandatario republicano calificó a Kirk de "mártir" y anunció una arremetida contra la izquierda a quien culpa de su muerte.

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Empleados públicos y privados, incluyendo maestros, denunciaron haber perdido sus empleos por criticar a Kirk.

El programa nocturno de Jimmy Kimmel fue sacado temporalmente del aire en Estados Unidos tras amenazas gubernamentales, luego de que el humorista acusara a la derecha de explotar políticamente el crimen.

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gs/rmlgv

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