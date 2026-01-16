Más Información

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

Exposición nocturna de Rafael Lozano-Hemmer: un experimento del Museo de Arte Moderno 

Con la acción militar en Venezuela, la “Doctrina Donroe” se impone

"Gobiernos caen en la folclorización de los indígenas": Mario Humberto Ruz Sosa, Premio Nacional en  Historia

Chimamanda Ngozi Adichie: acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

El cómico le ofreció sus premios al presidente de, si este retira a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () de Mineápolis, después de que la líder opositora venezolana,, le entregara la medalla del Premio Nobel de la Paz como "gratitud" tras sus acciones por la "libertad" de Venezuela.

"Tengo una oferta que creo que te va a resultar difícil de rechazar, pero solo si aceptas sacar al ICE de Mineápolis y devolverlos a los cuarteles que les corresponden. Estoy dispuesto a ofrecerte uno de los trofeos con los que me han honrado a lo largo de los años", aseguró Kimmel durante el monólogo inicial de su programa el jueves.

El cómico bromeó sobre la reunión entre Machado y Trump y señaló como algo "único" que un presidente "le arranque el Premio Nobel a alguien".

"Miren lo feliz que se le ve ¿Alguna vez has visto a alguien más feliz que él al ganar este premio? Y ni siquiera lo ganó", dijo Kimmel mirando la foto de la entrega de la medalla. "Habrá vuelto a su horrible despacho chupándolo como si fuera un chupete".

El presentador afirmó que la venezolana le había regalado la medalla, que ganó hace unos meses, a Trump porque se negó a apoyarla como la nueva líder de Venezuela, pero que al ofrecerle el galardón el mandatario accedió a recibirla.

"La seguridad de la Casa Blanca la registró para asegurarse de que traía el premio", apuntó.

Kimmel aseguró que darle un premio al republicano es "la única forma de conseguir que haga algo" y por eso le pidió a uno de sus asistentes que le acercara una vitrina con algunos de los premios que ha ganado a lo largo de su carrera.

Le ofreció el Daytime Emmy que ganó en 1999 como mejor presentador de concursos.

"¿Quizá prefieres mi premio Clio por mi trabajo vendiendo basura a la gente? O mi premio Webby, el galardón más prestigioso que puede otorgar Internet. O mi premio del Sindicato de Guionistas, este es bueno, ya ves que es bonito", siguió.

"O, mejor aún estoy dispuesto a entregarte mi premio Soul Train 2015 a la persona blanca del año. Tú eliges", prometió.

El cómico aseguró que si acepta, él mismo le entregaría cualquiera de los galardones "o incluso todos" en el Despacho Oval a cambio de que "deje en paz a la gente de Mineápolis".

Hace unos meses, la cadena ABC suspendió repentinamente el programa 'Jimmy Kimmel Live!' después de que el presentador criticara la respuesta de la Administración Trump al asesinato del activista ultra ultraconservador Charlie Kirk.

El Gobierno amenazó con revocar licencias de la cadena si no castigaban a Kimmel, quien regresó a antena una semana después tras una ola de críticas y logró la mayor audiencia en diez años.

