Llega el primer gran estreno del 2026 a cines y no lo decimos por su presupuesto, el cual se mantiene bajo llave, o por la cantidad de pantallas con las que arriba a México, sino porque se trata de una saga que lleva más de dos décadas en la mente del público.

“Exterminio: el templo de los huesos” se ubica 28 años después del primer brote del virus de ira que aniquila a gran parte de la población de las islas británicas, siendo considerada por quienes ya la vieron como la más oscura y brutal hasta el momento. Y desde la primera secuencia.

Y como seguramente deseas saber más de ella, aquí te damos los puntos que debes conocer para acercarte de otra manera a la historia.

EL ANTECEDENTE

Es la cuarta entrega surgida a raíz de la cinta original de Danny Boyle, estrenada en 2002, y que de inmediato se convirtió en referente en el cine de género. Tiene la misión de superar los 151 millones de dólares recaudados que registró su antecesora “Exterminio: la evolución”, lanzada comercialmente el año pasado.

EL PROTAGONISTA

En esta nueva entrega, el doctor Kelson (Ralph Fiennes) se encuentra en una nueva relación que podría cambiar el mundo tal como es conocido. Pero el encuentro con otros dos personajes vuelve su vida una pesadilla. Lo peor es que en este nuevo escenario, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia, sino que la inhumanidad de los sobrevivientes puede ser más aterradora.

Foto: IMDB.

LA DIRECTORA

Nia DaCosta, realizadora de “Candyman” y “The Marvels”, fue elegida como la directora para llevar a buen puerto la historia. El propio Boyle confió en ella: “honra lo que los fans adoran de la franquicia a la vez que hace suya la nueva película, llevando la serie a ámbitos aún más oscuros e intensos”.

LA NUEVA RELACIÓN

El doctor ya toma un papel más preponderante en la historia, pues es creador, constructor, curador y cuidador del templo, al tiempo que entabla una “amistad” con Sansón, un hombre fuerte y grande, al que seda regularmente para no matarlo. ¿La razón?: el nacimiento de un bebé sano. Y entonces la pregunta hacia el público es si una persona infectada puede tener aún algo de humano.

NUEVOS JUGUETES DE RODAJE

Mientras Danny Boyle exploró adaptaciones de la tecnología del iPhone para capturar la acción en “28 años después”, DaCosta y el cinefotógrafo Sean Bobbitt optaron por algo más tradicional: la cámara ALEXA 35 con lentes anamórficos y con mayor movilidad. Entre ambos crearon un equipo al que bautizaron The Simon, que es más ágil, aunque menos estable, que una steadicam tradicional. Esto permitió tomas como si fueran hechas con cámara en mano, pero sin tanto movimiento.

EL TEMPLO

Cuando vea el templo sólo piense en estos números: para su hechura el equipo de arte creó 250 mil huesos y 5 mil 500 cráneos. Y esto crece visualmente cuando se da uno cuenta que en el cemro hay un enorme reloj de sol y un retablo que da el significado de vida y muerte.

LA PRIMERA SECUENCIA

Un centro de diversiones, que llevaba clausurado desde la pandemia, fue el elegido por el equipo de producción para construir ahí el set donde se lleva a cabo la primera y comentada escena del filme. Se aprovechó la piscina y una cancha de basquetbol para desarrollar una pelea a muerte y que marcará la línea de lo que se verá en la historia.

LAS CRÍTICAS

“Variety” la califica como una cinta que cumple con el anhelo de fans de ver a un zombi pensante; “Empire” considera que es la mejor película después de la original, “The Hollywood Reporter” indica que el personaje central es memorable, mitad lunático y mitad visionario y “IndieWire" apunta que se trata de una continuación extraña, histérica y audaz.

