La primera adaptación cinematográfica de la obra de Mariana Enríquez, la escritora argentina de estilo gótico y horror social, está a la vuelta de la esquina bajo el título “La virgen de la tosquera”.

El largometraje basado en dos cuentos de la autora (“El carrito” y “La virgen de la tosquera”, incluidos en “Los peligros de fumar en la cama”) llegará a salas mexicanas el próximo jueves, siendo dirigida por Laura Casabe y protagonizada por Dolores Olivero, Agustín Sosa y la mexicana Fernanda Echeverría.

La historia se sitúa en Argentina a inicios de los años 2000 y sigue a un grupo de jóvenes que pasan los días buscando algo de placer y entretenimiento en medio de un clima social asfixiante, emociones al borde y un roce con lo sobrenatural.

Es una coproducción entre México, España y Argentina que ha sido proyectada en festivales de cine de género como Sitges, en donde los comentarios fueron favorables.

“Tardamos dos años en levantarla y hacerla”, comenta el productor Diego Martínez Ulanosky.

“Al inicio eran tres cuentos, se quedaron al final dos y lo más difícil fue cómo hacer que ellos estuvieran en uno mismo”, recuerda.

Enríquez apenas y leyó el primer tratamiento del guion, dio algunos apuntes, pero sabedora que era otro lenguaje, se alejó de la cinta.

“Tuvo varias conversaciones con Laura (la directora), pero respetó mucho. No fue alguien que comenzara a decir que tal cosa no había escrito o cosas así y eso estuvo padrísimo para todos”, apuntó Livi Herrera, también productora.

"La virgen de la tosquera" se filmó en Mendoza, Argentina y los alrededores de Buenos Aires. Una tosquera es una laguna que se hizo de las depresiones de sacar arcilla y se fueron llenando con agua. Y casi no hay vida en ellas.

La historia forma parte de la tendencia latinoamericana de contar sus propios relatos de terror y horror, lejos de los lineamientos marcados por la industria hollywoodense.

“En Latinoamérica tenemos una cantidad enorme de cosas de terror y también nos identificamos con ellas. No es algo tan diabólico o de brincos, pero justo es lo que da más miedo, porque nace de algo que existe”, expresa Herrera.

El largometraje se estrena este fin de semana en Argentina y el día 23 en España. En febrero llegará a otros países sudamericanos. Mostra Cine, Ajimolido Films, Mr.Miyagi Films y Caponeto son las compañías productoras.

