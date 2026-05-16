Tras retratar en Presentes (Alfaguara, 2026) uno de los episodios más emblemáticos de la posguerra española y el franquismo, el periodista y escritor Paco Cerdà advierte que hoy los autoritarismos buscan dibujar realidades alternativas y pretenden desviar la mirada hacia aquello que nos puede enfrentar de una forma espuria.

A propósito de su nueva novela –donde retrata el viaje con los restos del fundador de Falange Española y considerado mártir supremo del régimen del militar y dictador Francisco Franco–, el escritor español asegura que ese pasado dialoga con el presente porque muestra cómo operan los autoritarismos para dibujar realidades alternativas.

“La propaganda y la palabra y el relato para, donde hay una realidad de miseria y de horror, dibujar otra de delirios imperiales y de una cultura de la muerte que empapó a España”, afirma el recientemente galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2025.

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Desde Presentes, con construcción de un mito a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial, ahora el periodista ve un diálogo “inequívoco” entre los años 30 del siglo pasado y los años 20 de este siglo.

“Creo que, de algún modo, esta época está huérfana de futuros; aquella estaba arrastrada por una sobredosis de futuro”, destacó el autor del libro que se presentará en 14 países, seis de los cuales son latinoamericanos: México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

Al evocar la epopeya fascista de 467 kilómetros del traslado de los restos, afirma que en aquellos años se movían en la dialéctica de obligar a mirar un cortejo propagandístico para desviar la mirada de aquello que se estaba perpetrando en las tapias del cementerio, en las cárceles o en los campos de concentración.

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El escrito advierte que las redes sociales desvían la atención de temas importantes, como la migración. | Foto: Especial.

“Hoy en día también, a través de las redes sociales y del algoritmo que utilizan o dominan manos para nada inocentes, nos desvían la mirada hacia aquello que nos puede enfrentar de una forma espuria, como por ejemplo la migración”, advierte.

Parafraseando a la escritora mexicana Elena Garro, quien dijo que “yo soy solo memoria y la memoria que de mí se tenga”, Cerdà considera que hay que entender la primera posguerra de España para entender al pueblo español y a esos 25 mil exiliados que llegaron a México y han dejado a cientos de miles de descendientes.

“Hay que entender su primera posguerra, su posguerra más cruda, y hay que entenderla, a mi juicio, como yo intento escribirla: en presente, desde esa minúscula historia que reivindica la época del olvido y de la derrota que pasó en la España de Francisco Franco, para que fuera tan cruel la vida en ese momento y tan barata la muerte”, asegura.

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Para el periodista, la historia franquista sigue más vigente que nunca en la actualidad, pues las posverdades nos invaden y se mantiene una lucha desde una grandeza moral y desde una dignidad inequívoca de aquellos que se oponen a la falta de libertad.

Y para México, afirma, es una lectura que haría comprender de mejor manera el exilio español y que el país fuera abrigo vital de una generación de casi 25 mil personas, entre catedráticos, intelectuales y científicos españoles que tuvieron que escapar del fanatismo de España.

“Creo que un lector mexicano podrá asistir sensorialmente, en la lectura de este libro, a la explosión de odio, represión y violencia que obligó a salir del país a todas esas personas y, de otra forma, a la historia de México, con sus capítulos de desmemoria y contramemoria por su pasado más negro, y verá también reflejados los peligros que tiene el olvido y la amnesia colectiva”.

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JACL/cr