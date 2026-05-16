Chihuahua.- A unas horas de que inicie la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional convocada por Morena en la glorieta a Pancho Villa, se reportan cierre de carreteras, colocación de mantas y espectaculares, así como suspensión de transporte público, entre otros.

Las acciones comenzaron la noche del viernes cuando automovilistas de Morena denunciaron un bloqueo carretero a la altura de Meoqui.

Según señalaron, grupos de personas estaban intentando frenar el paso de ciudadanos que se dirigían en camiones a la marcha convocada este sábado en la ciudad de Chihuahua.

Lee también Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; “no tenemos nada que esconder”, dice

En el lugar se veía a personas con mantas que tenían leyendas como “Di no al narco gobierno de Morena”, entre otros.

La mañana del sábado, este tipo de acciones continuaron en carreteras del sur del estado e incluso en la carretera a Juárez a la altura de El Sauz, una de las más importantes de la entidad.

En Chihuahua capital, fueron colocados pendones con alusiones al narcotráfico y el gobierno.

En Palacio de Gobierno esta mañana apareció una mega manta colocada por Gobierno del Estado encabezado por María Eugenia Campos Galván con el mensaje que se lee: “En Chihuahua la seguridad de tu familia es primero. Mientras otros se asocian con el crimen”.

Algunos comerciantes de la zona centro de Chihuahua capital han comenzado a proteger sus negocios, ya que temen existan riñas o daños a sus fachadas.

Lee también Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Los grupos internos de Morena han señalado al Gobierno Estatal del cierre de carreteras para impedir la llegada de camiones que transportan a los ciudadanos que van de otras partes del estado a la marcha.

De momento la autoridad estatal no se ha pronunciado al respecto.

En el recorrido realizado por EL UNIVERSAL de la carretera Juárez - Villa Ahumada, se logró observar presencia de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

afcl