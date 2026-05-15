Culiacán. - “Primero hay que verse la cola”, fue la expresión que uso el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez en su calidad de Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en abril del 2024 en respuesta a las voces que exigieron su destitución, derivado de la privación de la libertad de 66 hombres, mujeres y niños.

El jefe policiaco, en forma irónica, aludió a Paola Garante Valenzuela y Roxana Rubio Valdez, dirigentas estatales de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que cuestionaron sus actuaciones ante el escándalo por los levantones en el medio urbano y rural de familias completas por grupos armados.

Ni las autoridades judiciales ni de seguridad brindaron información de las investigaciones de estos levantones, solo documentaron en forma paulatina sus localizaciones, luego de ser abandonados por sus captores.

Lee también PAN de Puebla denuncia a Gerardo Mérida Sánchez, exjefe militar acusado por EU de presuntos vínculos con el narco; exigen investigación

Mérida Sánchez, quien paso al retiro en el ejército en julio del 2022, después de haber estado en el mando de la XXV Zona Militar en el estado de Puebla, fue propuesto por las fuerzas armadas al gobernador Rubén Rocha Moya para que asumiera la Secretaría de Seguridad Pública, en el mes de septiembre del 2023.

A cuatro meses de haber estallado la guerra entre “La Mayiza” y la “Chapiza”, en diciembre del 2024, el gobernador anunció que, en el relanzamiento de las acciones para restablecer la paz y tranquilidad, se requería un ajuste en las corporaciones de seguridad, por lo que le solicitó al general en retiro su renuncia en el cargo.

Mencionó que fue él quien se la pidió por lo que este se la entregó, de acuerdo a las modificaciones que se pusieron en práctica, por lo que le agradeció al militar en retiro su aportación durante el tiempo que estuvo en el cargo de jefe de la policía estatal, por lo que lo suplió el general en activo, Oscar Rentería Schazarino.

afcl