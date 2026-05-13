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Aguascalientes, Ags.- La mandataria de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, expresó su solidaridad con la gobernadora de Chihuahua, .

En Chihuahua se tiene un gobierno verdaderamente humanista.

Destacó el trabajo de Maru Campos en materia de salud, educación y en el tema de seguridad.

Luego de que Morena hizo pública la pretensión de promover un para el desafuero de la gobernadora por la intervención de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio de aquella entidad, Teresa Jiménez expresó su respaldo a su homóloga panista.

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Dijo que su amiga Maru Campos ha sabido gobernar con hechos en el tema de la salud con médicos, así como en el tema de educación, sabiendo que el conocimiento es la herramienta más grande que podemos dejar a las nuevas generaciones.

“Y en , que es lo que tenemos que prevenir, lo que tenemos que trabajar todos los días para las nuevas generaciones, para nuestros adultos mayores, para los hombres y mujeres que trabajan todos los días para sacar adelante a nuestro México”.

Teresa Jiménez expresó solidaridad y un abrazo para Campos Galván.

dmrr/cr

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