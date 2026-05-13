Culiacán. - La Fiscalía General del Estado dijo que es falsa la información que circula en redes sociales y plataformas digitales en el sentido que uno de los vehículos dañados en el incendio en su pensión corresponde a la unidad relacionada con la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El Órgano Autónomo de Justicia aclaró que dicha unidad se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que mantiene bajo su resguardo el vehículo, por lo que no se encuentra en la pensión donde se registró un incendio.

Según la versión inicial del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo por el PRI, éste resultó muerto en un supuesto intento de despojo de su camioneta, al entrar a cargar combustible en un expendio ubicado a la salida norte de la capital del estado.

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Con la atracción del caso, la Fiscalía General de la República desmintió la versión y exhibió varias incongruencias de este caso, sobre todo que no se registró la hora exacta de su muerte, no se documentaron los golpes que presentó en la cabeza y el cuerpo fue incinerado.

La noche del martes pasado, se registró un incendio en la Pensión de Vehículos Asegurados de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el sector los Ángeles, donde 42 unidades motrices fueron consumidas por el fuego, por lo que se dispuso investigar el origen de este siniestro.

Los elementos del cuerpo de bomberos y de Protección Civil que intervinieron tardaron más de una hora y media en poder sofocar el fuego y evitar que los daños fueran mayores, entre los cientos de vehículos que están bajo resguardo.

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