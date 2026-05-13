La alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Betzabé Martínez, informó la baja de 13 agentes de Tránsito y Vialidad que dieron positivo a una prueba antidoping sorpresa realizada el pasado lunes.

Consideró importante informar los resultados de la prueba de manera inmediata, para demostrar transparencia a la población.

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Dijo que independientemente de la baja de los agentes, se analizan estrategias para acompañar a quienes presenten problemas de adicciones, pues mencionó que paralelo a la sanción, se busca una atención integral.

La prueba sorpresa fue aplicada a cerca de 200 elementos y desde el inicio se acordó que cualquier resultado positivo derivaría en el despido inmediato.

Martínez adelantó que este tipo de pruebas serán frecuentes entre los elementos y recordó que existe una convocatoria para integrar la policía vial, con una beca de 10 mil pesos mensuales.

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