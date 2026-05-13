Conkal, a 13 de mayo de 2026.- Padres de familia de la primaria “Margarita Maza de Juárez” cerraron instalaciones del plantel para exigir a la Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY) la asignación inmediata de un nuevo director.

Los tutores demandan la destitución de la directora Gloria Magaly Raz Cohuo, quien acumula ocho años de ausencia mediante licencias para ejercer cargos públicos y actividades políticas.

Manifestaron que los alumnos se encuentran en un grave rezago y resienten el abandono en el que se encuentra el plantel, durante el tiempo que Raz Cohuo ha permanecido fuera de las aulas.

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Aseguran que Gloria Magaly Raz Cohuo, realiza campaña política en el municipio de Dzoncauich, donde busca la Alcaldía para el periodo 2027-2030. Foto: Especial.

Señalaron que Raz Cohuo realiza campaña política en el municipio de Dzoncauich, donde busca la Alcaldía para el periodo 2027-2030, por lo que ha abandonado a los alumnos desde hace varias semanas.

Hay que señalar que la docente fue alcaldesa de Dzoncauich entre 2021 y 2024, periodo en el que fue señalada por negar apoyos económicos y mercancías a ciudadanos vulnerables durante la pandemia de COVID-19.

“La falta de una directora ha causado un abandono en el plantel durante éstos ocho años, de modo que necesitamos un nuevo director”, afirmaron los padres de familia.

La Sociedad de Padres de Familia afirmó que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas. Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial sobre el conflicto.

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