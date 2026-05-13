Cuernavaca, Mor. - La gobernadora Margarita González Saravia hizo oficial la gratuidad del transporte público para estudiantes de nivel medio superior y superior, adultos mayores y personas con discapacidad en Morelos.

Ayer informó que la tarifa mínima pasará de 10 a 13 pesos a partir del próximo 1 de julio y hoy añadió que el beneficio para estudiantes, adultos mayores y discapacitados operará a través de un sistema de prepago electrónico, lo que significará la reestructuración financiera y operativa del sector.

“Durante muchos años enfrentó un importante rezago y hoy estamos trabajando de la mano con las y los transportistas para transformarlo. La propuesta es apoyar para que nuestro transporte no colapse, sino se modernice y aumente la calidad en el servicio”, expresó Margarita González Saravia.

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En conferencia de prensa el coordinador general de Movilidad y Transporte (CGMT), Jorge Alberto Barrera Toledo, afirmó que el esquema se apoyará en una tarjeta de descuento total y advirtió que la modernización incluye el retiro inmediato de unidades “chatarra”.

De acuerdo con las autoridades de Movilidad, en la zona metropolitana de Cuernavaca, tienen detectados mil vehículos que operan fuera d ella norma y deben salir de circulación.

Por lo que corresponde al padrón de beneficiarios, el gobierno estatal informó que sólo en la del estado se cuentan 92 mil adultos mayores con derecho al subsidio.

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Con esta medida, dijo la gobernadora, se busca mitigar el impacto económico en sectores vulnerables, mientras los concesionarios aceptan la instalación de dispositivos de lectura digital como condición para mantener sus concesiones y acceder a programas de apoyo.

Como parte de una estrategia de transformación, la gobernadora tomó protesta a la Comisión de Modernización y Calidad del Servicio del Transporte Público, integrada por autoridades estatales y representantes del sector transportista de las distintas regiones de la entidad.

Este órgano colegiado tendrá la responsabilidad de dar seguimiento, supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la modernización de unidades, la atención digna a las y los usuarios, la incorporación de herramientas tecnológicas y la puesta en marcha de la Escuela de Operadores, encargada de profesionalizar y certificar a quienes prestan este servicio en el estado.

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