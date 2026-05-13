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Pachuca.- Ejidatarios del municipio de , lamentaron la situación de inseguridad que se vive en el campo, por lo que exigieron la construcción de módulos de vigilancia, debido a que en los últimos días dos campesinos han perdido la vida, además de que se han registrado diversos robos.

La comisaría ejidal de ese municipio dio a conocer que existe falta de interés por parte de las autoridades municipales para atender las demandas relacionadas con la inseguridad en el ejido. Asimismo, acusaron que la actual alcaldesa panista, Ana María Rivera, ha sido omisa ante la solicitud de construir cuatro módulos de vigilancia que brinden seguridad a la gente del campo.

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Ante ello, los productores acudieron a la Secretaría de Gobierno para solicitar “auxilio”, a fin de frenar los actos delictivos. Destacaron que recientemente dos campesinos perdieron la vida, además de registrarse robos de maquinaria, camionetas y motocicletas utilizadas para las labores del campo.

También denunciaron constantes asaltos y señalaron que, en muchas ocasiones, estos ocurren con violencia. Precisaron que, tras su visita al Gobierno del Estado, se contó con la presencia del comandante de la Séptima Coordinación de la Guardia Nacional, Edgar Coria Olvera, quien, luego de escuchar las denuncias y demandas por los hechos delictivos, determinó tomar acciones.

Afirmaron que, entre los acuerdos alcanzados, se realizarán rondines en ejidos donde se han detectado focos rojos. Además, se instalará un módulo de la Guardia Nacional para atender y llevar el registro de los campesinos que posean armas de fuego permitidas.

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También denunciaron que, además del robo de maquinaria, se registra de manera constante el hurto de cosechas y animales, por lo que manifestaron que la situación ya es insostenible.

Apenas ayer se dio a conocer la detención del director y subdirector de la Policía Municipal de esa demarcación, a quienes se les señala de tener presuntos vínculos con la delincuencia que opera en esa región.

acl/LL

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