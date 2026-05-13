Pachuca.- Acusados del delito de narcomenudeo del cual obtenían ganancias semanales de entre 250 y 300 mil pesos, el director y el subdirector de la Policía Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que, tras la audiencia inicial, se espera que el próximo lunes se determine su situación jurídica.

Ayer, mediante un operativo realizado por fuerzas federales y estatales, fueron detenidos ambos mandos policiacos, además de un expolicía de ese municipio, señalados por el delito de narcomenudeo. Durante la audiencia inicial, efectuada por la tarde, se dio a conocer que los presuntos implicados mantenían relación con grupos delictivos que operan en esta región.

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De igual manera, las autoridades señalaron que el director, el subdirector y el ex policía estarían vinculados con tres puntos de venta de droga, dos de ellos ubicados en el municipio de Tezontepec y uno más en Tula, donde presuntamente obtenían ganancias semanales de entre 250 y 300 mil pesos.

Durante la diligencia, los implicados se acogieron al plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.

Foto: Especial

Durante la detención de los mandos policiacos les fueron encontradas diversas dosis de droga, así como cartuchos útiles, los cuales forman parte de la carpeta de investigación integrada por las autoridades.

La presidenta municipal de ese lugar, Ana María Rivera, se pronunció sobre la detención y señaló que el jefe policiaco contaba con una larga trayectoria dentro de la seguridad pública, tanto a nivel estatal como municipal. Indicó que colaboró en la Policía Estatal hasta 2022.

Asimismo, reconoció que el municipio no se encuentra adherido al Mando Coordinado y posteriormente dio a conocer que sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, con quien se busca trabajar de manera coordinada para mantener la seguridad en esa demarcación.

afcl/LL