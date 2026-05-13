Pachuca.- En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales fueron detenidos nueve policías municipales de Progreso de Obregón, Hidalgo, acusados de los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones.

Durante el operativo director de la corporación Juan José N, no pudo ser ubicado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Francisco Fernández Hasbun, informó que se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de los agentes identificados con las iniciales A.M.D., D.B.M., M.A.R., A.F.C., A.P.M., S.P.S., S.A., L.E.A. y O.F.Z. Se trata de ocho hombres y una mujer.

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¿Por qué detuvieron a los policías?

De acuerdo con las investigaciones, los oficiales habrían participado en la detención de una persona identificada con las iniciales B.T.G., quien tras ser ingresada a las galeras presuntamente fue golpeada hasta perder la vida.

Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en un canal de aguas negras de la comunidad de Jagüey Blanco, en el municipio de Mixquiahuala.

Los agentes fueron asegurados en la explanada de la alcaldía, en el centro del municipio, luego de que por la mañana arribara un convoy integrado por militares, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y agentes de la Policía de Investigación.

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Cabe señalar que durante el operativo el director de Seguridad Pública, Juan José “N”, no se presentó a laborar.

Asimismo, se informó que las autoridades investigan posibles vínculos de los policías con grupos delictivos, debido a diversas irregularidades detectadas, entre ellas el uso de patrullas con vidrios polarizados.

Los elementos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se desarrollará la audiencia inicial en la que se formulará la imputación y se solicitará su vinculación a proceso.

LL