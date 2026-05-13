Sonoyta, Sonora.- Un conductor de tractocamión fue detenido en la garita de San Emeterio, ubicada en Sonoyta, luego de que autoridades federales localizaran vehículos sin documentación legal durante una inspección de rutina.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, informó que obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso de Iván “N”, por su probable responsabilidad en el delito de contrabando presunto.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional interceptaron al imputado cuando circulaba por las inmediaciones de la sección aduanera de San Emeterio a bordo de un tractocamión acoplado a una caja cerrada.

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Durante la revisión, los agentes localizaron tres vehículos en el interior de la unidad de carga; sin embargo, dos de ellos no contaban con documentación que acreditara su legal estancia ni tenencia en territorio nacional.

Tras el hallazgo, las autoridades aseguraron los vehículos, así como el tractocamión y la caja de carga, para posteriormente poner al conductor a disposición del Ministerio Público Federal.

Detienen a trailero en Sonoyta por presunto contrabando. Foto: Especial

La Fiscalía Federal en Sonora inició la carpeta de investigación correspondiente y presentó ante el juez de Control los datos de prueba recabados durante las indagatorias.

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Luego de analizar los elementos expuestos, el juez calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso contra Iván “N” e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la situación legal de los vehículos asegurados.

LL