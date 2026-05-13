El secretario de Seguridad de Durango, Óscar Galván Villarreal, informó que realizarán un operativo en conjunto en la zona serrana de El Durazno, en Tamazula, para garantizar la seguridad y hacer llegar víveres, especialmente gasolina, ante los hechos de violencia que se han presentado.

El secretario negó hablar de que existe un desplazamiento de ciudadanos por la violencia, pero reconoció que “al sentirse en peligro o en riesgo, optan por salir de ahí”.

Galván Villarreal mencionó que se han presentado hechos de violencia cercanos a la zona, pero aseguró que no en el estado de Durango.

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“Habrá un despliegue importante para garantizar la seguridad y que lleguen los víveres porque los hechos de violencia en otros lugares pudiesen afectar, sobre todo gasolina, por eso el despliegue. Estaremos en la comunidad, en El Durazno para que la gente no se mueva, al sentirse en riesgo por algunos hechos de violencia cercanos, tratan de migrar, no quiere decir que sean desplazados”, comentó.

Reconoció que en estos momentos hay un desabasto que no se ha podido normalizar al 100 por ciento.

Sobre esta situación, Ernesto Alanís, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, mencionó que se han conocido las expresiones a través de redes sociales y de los mismos ciudadanos que han decidido salir de la zona y de los poblados, por lo que se tiene que atender.

“No entrar en debate si es desplazados o no, son ciudadanos que tienen que salir, que tienen preocupaciones y merecen ser atendidos”, comentó.

Añadió que se espera que en estas horas llegue la seguridad al municipio de Tamazula para reestablecer el orden, y resguardar a los ciudadanos.

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