Juchitán, Oax. – Dos incendios de pastizales registrados hoy, uno dentro del perímetro de la refinería de Salina Cruz y otro, a unos 300 metros donde pasan los ductos, movilizaron al personal de contraincendios de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El primer incendio ocurrió dentro de la refinería, en un área donde la petrolera usa como bodega para resguardar vehículos y equipos en desuso, en las proximidades del área donde se ubican los gigantescos tanques de 500 mil barriles de crudo y derivados de hidrocarburo.

Hace nueve años, en junio de 2017, una fuerte lluvia inundó la sala de control eléctrico del área de tanques y provocó una fuerte explosión e incendio que dejó dos personas fallecidas y sacó de operación la refinería durante dos meses.

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El segundo incendio se produjo en la parte norte de la refinería, cerca de donde pasan los ductos que atraviesan todo el corredor transístmico desde el sur de Veracruz y llegan a las instalaciones petroleras.

Ambos incendios fueron combatidos y sofocados por personal de contraincendios de PEMEX, quienes evitaron mayores riesgos en las instalaciones petroleras y para los vecinos de las colonias cercanas.

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JACL/ cr