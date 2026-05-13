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Juchitán, Oax. – registrados hoy, uno dentro del perímetro de la y otro, a unos 300 metros donde pasan los ductos, movilizaron al personal de contraincendios de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El primer , en un área donde la petrolera usa como bodega para resguardar vehículos y equipos en desuso, en las proximidades del área donde se ubican los gigantescos tanques de 500 mil y derivados de hidrocarburo.

Hace nueve años, en junio de 2017, una fuerte lluvia inundó la sala de control eléctrico del área de tanques y provocó una fuerte explosión e incendio que dejó dos personas fallecidas y sacó de operación la refinería durante dos meses.

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El segundo incendio se produjo en la parte norte de la refinería, cerca de donde pasan los ductos que atraviesan todo el corredor transístmico desde el sur de Veracruz y llegan a las instalaciones petroleras.

Ambos incendios fueron combatidos y sofocados por personal de contraincendios de PEMEX, quienes evitaron mayores riesgos en las instalaciones petroleras y para los vecinos de las colonias cercanas.

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JACL/ cr

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